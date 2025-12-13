Cerić: 'Tražite kršćanskog vladara? Imamo ga, Christian Schmidt, legitiman kršćanski katolik. I on vlada Bosnom'

Mustafa Cerić, bivši reis-ul-ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na pozornici konferencije u hotelu Westin u Zagrebu optužio je Amerikanca Maxa Primorca da svojim člancima i svjedočenjem u Kongresu o neuspjehu koncepta izgradnje države u BiH, i o potrebi uređenja BiH u tri federalne jedinice bez stranog protektorata i s lokalno dogovorenim rješenjima, odvlači tu zemlju prema ratu. Zbilo se to u petak na konferenciji koju je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova RH organiziralo na temu 30. obljetnice Daytonskog mirovnog sporazuma. Primorac ga je samo pristojno slušao, dok je Cerić iznosio te svoje tvrdnje, a kasnije i tvrdnje da su Bošnjaci jedini koji na području bivše Jugoslavije nisu dobili svoju nacionalnu državu, nego je dijele sa Srbima i Hrvatima, koji imaju svoje nacionalne države, ali su i konstitutivni narodi u BiH.

- Poštujte to da mi ne želimo nacionalnu državu, da želimo živjeti s vama. Želimo živjeti s vama nakon genocida, nakon udruženog zločinačkog pothvata želimo živjeti. A vi ne želite živjeti s nama. Zašto - zapitao je. Cerić je također prozivao i europarlamentarku Željanu Zovko (HDZ), a i njoj i Primorcu darovao je knjigu o genocidu u Srebrenici.

- Ljudi misle da ste pristrani prema hrvatskoj politici s kojom se mi bavimo u Bosni već neko vrijeme. Dopustite mi onda da kažem što mislim da je pogrešno. Pročitao sam vaš članak. Dugačak je, ali čitao sam nekad davno i bolje vaše članke. Ali ovaj je šokirao nas u Bosni. Reći ću vam zašto. Prvo, ono o čemu govorite vraća nas u rat. A mi to ne želimo. Drugo, mi Bošnjaci ne želimo cordobski sindrom iz 1492. u Španjolskoj. Ne želimo da nas strpaju u geto kao Bošnjake i da nam kažu: u redu, provodite svoj šerijatski zakon, svoj muslimanski zakon, i zaboravite sve ostalo. Treće, kažete da su Hrvati jedini Europljani koji su civilizirani, civilizirani u Bosni u europskim vrijednostima. Želim vas pitati, ako idete u Stolac, moja bošnjačka djeca ne mogu putovati istim autobusom s hrvatskom djecom. Posjetio sam Montgomery u Alabami i vidio sam autobus Rose Parks. Koja je prekršila zakon o segregaciji. Nakon toga Martin Luther King došao je sa svojim pokretom za građanska prava. Znate što, Martin Luther King nije rekao imam prigovor. Da je to rekao, nitko ga ne bi slušao. Što je rekao? Rekao je: Imam san. Želim da Hrvati i Bošnjaci imaju san. Ne da imaju prigovore. Uvijek prigovaraju jedni drugima i ne razgovaraju jedni s drugima. Molim vas, razgovarajte s nama, iskreno, otvoreno, i implementirajte europske standarde koje želimo. Jako mi je drago što je gospođa Zovko ovdje. Čuo sam vaš govor u Parlamentu. I jako mi je drago. Dat ću i vama poklon za to. Znate zašto? Tražite kršćanskog vladara da dođe u Bosnu jer su kršćani u opasnosti od muslimana, od Osmanlija. Ne govorimo o Osmanlijama i Turcima. O Turcima pričate samo u Beogradu i u Zagrebu. Ali dopustite mi da vam kažem, imamo kršćanskog vladara, Christian Schmidt, legitiman kršćanski katolik. I on vlada Bosnom. On je alter ego kršćanskog kralja Franje II. od Austro-Ugarske, čije je rođendane s minbera slavio moj prethodnik reis-ul-ulema Džamaludin Čaušević - rekao je efendija Cerić.

