James B. Foley
Autor
James B. Foley

Borba protiv narkotika samo je izgovor za karipsku operaciju, prava svrha je preusmjeriti američku silu na zapadnu hemisferu

13.12.2025. u 10:40

Dokument o Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji jasno pokazuje da je američka vanjska politika sada isključivo usmjerena na promicanje uskih američkih interesa, osobito u području trgovine i ekonomije, kao i sigurnosti

Donald Trump često izražava svoju strast za mirom i uživa u slavi stvaranja mira. Nedavno predstavljena američka Nacionalna sigurnosna strategija doista mu daje grandioznu titulu – "predsjednik mira". A gospodin Trump se prošlog tjedna ponovno posvetio napornom radu na miru ugostivši predsjednike Ruande i Demokratske Republike Kongo dok su potpisivali (bez rukovanja) mirovni sporazum u kojem je posredovao SAD. Prikladno, ceremonija je održana u Američkom institutu za mir (USIP), koji je osnovao Kongres radi promicanja napora za pomirenje diljem svijeta. Prikladno je da je u osnovi fiktivni mirovni sporazum potpisan na temelju sada fiktivne organizacije, Američki institut za mir Trumpova je administracija rasformirala, njegovo je osoblje otpušteno, a aktivnosti obustavljene. Ukratko, ovo je bio Potemkinov događaj, sve do pročelja zgrade Američkog instituta za mir, koja se danas naziva "Donald J. Trump Institut za mir SAD-a". Predsjednik je bio oduševljen vidjevši svoje ime na zgradi te nazvavši to "velikom čašću", a jednako je bio oduševljen sljedećeg dana kad je primio uopće prvu "FIFA-inu nagradu za mir" – "zaista jednu od najvećih časti u mom životu".

