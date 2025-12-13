Borba protiv narkotika samo je izgovor za karipsku operaciju, prava svrha je preusmjeriti američku silu na zapadnu hemisferu

Donald Trump često izražava svoju strast za mirom i uživa u slavi stvaranja mira. Nedavno predstavljena američka Nacionalna sigurnosna strategija doista mu daje grandioznu titulu – "predsjednik mira". A gospodin Trump se prošlog tjedna ponovno posvetio napornom radu na miru ugostivši predsjednike Ruande i Demokratske Republike Kongo dok su potpisivali (bez rukovanja) mirovni sporazum u kojem je posredovao SAD. Prikladno, ceremonija je održana u Američkom institutu za mir (USIP), koji je osnovao Kongres radi promicanja napora za pomirenje diljem svijeta. Prikladno je da je u osnovi fiktivni mirovni sporazum potpisan na temelju sada fiktivne organizacije, Američki institut za mir Trumpova je administracija rasformirala, njegovo je osoblje otpušteno, a aktivnosti obustavljene. Ukratko, ovo je bio Potemkinov događaj, sve do pročelja zgrade Američkog instituta za mir, koja se danas naziva "Donald J. Trump Institut za mir SAD-a". Predsjednik je bio oduševljen vidjevši svoje ime na zgradi te nazvavši to "velikom čašću", a jednako je bio oduševljen sljedećeg dana kad je primio uopće prvu "FIFA-inu nagradu za mir" – "zaista jednu od najvećih časti u mom životu".
Dokument o Nacionalnoj sigurnosnoj strategiji jasno pokazuje da je američka vanjska politika sada isključivo usmjerena na promicanje uskih američkih interesa, osobito u području trgovine i ekonomije, kao i sigurnosti
Zašto Sajam knjiga i mediji prikrivaju tko nam dolazi u goste
Kulturne institucije i mediji nisu kanalizacija, nemaju odvod toksičnih tvari, pa ako odluče prati staljiniste i lijeve teroriste, riskiraju da se sva ta prljavština zauvijek zadrži na njima
Plenkovićeva doktrina: Zašto se samo u Hrvatskoj ne želi čuti to što hrvatski premijer govori u Europi
Europsku sigurnost više ne određuje logika beskonačnog mira, nego logika sile. U tom svijetu iskustvo Hrvatske služi kao upozorenje, ali i kao model kako se može.
Zapad na svaki spor u politici gleda kao na sukob dobra i zla, uvijek uz navijačku atmosferu
Slika u ogledalu Zelenskog su ukrajinski nacionalisti, koji su vođeni idealima. Oni Ukrajinu vide kao mononacionalnu državu, što može biti nerealno i moralno odbojno, ali oni vjeruju da je to interes ukrajinskog naroda
Zašto lijeve stranke ne odaju počast Franji Tuđmanu
Iskustva drugih zemalja pokazuju da se državničke figure mogu pretvoriti u konsenzualne nacionalne simbole, ali tek kad prestanu biti oruđe dnevne politike
Monstruozno je 'klečavcima' uvaljivati ubojstva žena! Hoće li sutra netko zabranjivati Gay Pride?
Najpametnije što bi molitelji mogli napraviti jest da pozovu žene da mole zajedno s njima. I uz njih.
Digitalni euro: zašto je Europi potrebna vlastita digitalna valuta
Valuta u osnovi blagostanja 21 države europodručja mora se potpuno uskladiti s tehnologijama 21. stoljeća.
Onaj tko će danas gaziti preko ruža, sutra će doslovno gaziti preko leševa
Na temelju dugogodišnjeg rada sa žrtvama, udruge koje se bave zaštitom žena uočavaju poražavajući trend: da velika većina žena s kojima rade kažu da više nikad neće prijaviti nasilje jer su osjetile da nisu podržane ni zaštićene
Plenkovićeva doktrina koja to nije: Veliki kontinent malo se zabunio
Ljudi s Velikog kontinenta strpali su premijera Plenkovića u rubriku “doktrine” ni krivog ni dužnog. Ljudi koji ga dulje gledaju, slušaju i pokušavaju objektivno shvatiti možda bi u kućicu “Plenkovićeva doktrina” upisali ovaj pojam: sustizanje, “catch up” na engleskom.
Nabave oružja skupe i dugotrajne jer su prethodnici 'zaspali na straži'
U posljednjih nekoliko godina Hrvatska je konačno počela postupak modernizacije HV-a i njezina prelaska s istočne borbene tehnike na zapadnu