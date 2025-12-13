Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 36
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
IZAZVAO STRAH

Vjeroučitelj prijetio susjedu: Pokupec pušten, ali pod mjerama opreza

Zagreb: Vjeroučitelj Ivan Pokupec, započeo štrajk glađu protiv koronamjera
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.12.2025.
u 08:44

Prema navodima tužiteljstva, Pokupec je prolazio automobilom pokraj žrtve koja se nalazila u svom vozilu te joj je tom prilikom uputio prijetnje s namjerom da je zastraši

Vjeroučitelj Ivan Pokupec ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru te je nakon ispitivanja pušten na slobodu. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje, a protiv njega su određene mjere opreza. Iz DORH-a su priopćili kako postoji osnovana sumnja da je Pokupec u srijedu, na području u blizini Križevaca, ozbiljno prijetio jednom muškarcu. Prema navodima tužiteljstva, Pokupec je prolazio automobilom pokraj žrtve koja se nalazila u svom vozilu te joj je tom prilikom uputio prijetnje s namjerom da je zastraši, javlja Index.

Državno odvjetništvo navodi kako su izrečene prijetnje kod oštećenog izazvale strah za vlastiti život i sigurnost. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru odredilo je Pokupcu mjeru opreza zabrane uspostavljanja i održavanja bilo kakvog kontakta sa žrtvom. Riječ je o mjeri propisanoj Zakonom o kaznenom postupku, a u slučaju njezina kršenja Pokupec ponovno može biti uhićen jer se kršenje mjere također smatra kaznenim djelom.

Kako doznaje Index, Pokupca je policiji prijavio susjed kojem je navodno prijetio, a početkom prosinca prekršajno prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira na društvenim mrežama, gdje je, prema prijavi, širio lažne vijesti o navodnom napadu na časnu sestru.
Ključne riječi
Ivan Pokupec

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Međunarodna konferencija 30. godina nakon Daytona
Video sadržaj
KONFERENCIJA O DAYTONU

VIDEO Zaiskrilo u Zagrebu. Cvijanović: 'Mi ne pijemo ni kavu. To je BiH današnjice'; Konaković: 'Zbog vas ne možemo uvesti sankcije'

"Država je zaglavljena u neuspjesima, nesposobna za osnovni politički dijalog. Ne može se pronaći nikakvo rješenje, to je naša stvarnost koju ne treba uljepšavati. Lokalna rješenja i inicijative jedini su izlaz za BiH", rekla je srpska članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović na panelu konferencije koju je organizirao MVEP.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!