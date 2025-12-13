Vjeroučitelj prijetio susjedu: Pokupec pušten, ali pod mjerama opreza

Vjeroučitelj Ivan Pokupec ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru te je nakon ispitivanja pušten na slobodu. Tereti ga se za kazneno djelo prijetnje, a protiv njega su određene mjere opreza. Iz DORH-a su priopćili kako postoji osnovana sumnja da je Pokupec u srijedu, na području u blizini Križevaca, ozbiljno prijetio jednom muškarcu. Prema navodima tužiteljstva, Pokupec je prolazio automobilom pokraj žrtve koja se nalazila u svom vozilu te joj je tom prilikom uputio prijetnje s namjerom da je zastraši, javlja Index.

Državno odvjetništvo navodi kako su izrečene prijetnje kod oštećenog izazvale strah za vlastiti život i sigurnost. Zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru odredilo je Pokupcu mjeru opreza zabrane uspostavljanja i održavanja bilo kakvog kontakta sa žrtvom. Riječ je o mjeri propisanoj Zakonom o kaznenom postupku, a u slučaju njezina kršenja Pokupec ponovno može biti uhićen jer se kršenje mjere također smatra kaznenim djelom.

Kako doznaje Index, Pokupca je policiji prijavio susjed kojem je navodno prijetio, a početkom prosinca prekršajno prijavljen zbog remećenja javnog reda i mira na društvenim mrežama, gdje je, prema prijavi, širio lažne vijesti o navodnom napadu na časnu sestru.