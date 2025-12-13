Veliki požar kod Zaboka pod kontrolom, tijekom dana očekuje se potpuno gašenje

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je za Hinu u subotu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.Mještanima koji žive na kilometar udaljenosti od požara savjetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvaliteta zraka."Ima još atkivnog žara tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biti će ugašen tijekom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković ne želeći nagađati o razlozima koji su doveli do požara.

Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. "Stanovništvo u okolici od kilometra, a to znači dio općine Veliko Trgovišće, dio grada Oroslavja te grada Zaboka, obaviješteno je da ne otvaraju prozore dok se ne ispita kvaliteta zraka", rekao je vatrogasni zapovjednik i dodao kako prvi neslužbeni podaci pokazuju da s kvalitetnom zraka ne bi trebalo biti problema.