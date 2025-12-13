Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 19
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
VATROGASCI I DALJE NA TERENU

Veliki požar kod Zaboka pod kontrolom, tijekom dana očekuje se potpuno gašenje

Zabok: Buktinja u pogonu Ciaka u Zaboku
Matija Habljak/PIXSELL
VL
Autor
Tamara Marinković/Hina
13.12.2025.
u 08:00

"Stanovništvo u okolici od kilometra, a to znači dio općine Veliko Trgovišće, dio grada Oroslavja te grada Zaboka, obaviješteno je da ne otvaraju prozore dok se ne ispita kvaliteta zraka", rekao je vatrogasni zapovjednik i dodao kako prvi neslužbeni podaci pokazuju da sa kvalitetnom zraka ne bi trebalo biti problema

Požar koji se kasno sinoć dogodio u zgradi CIAK-a u industrijskoj zoni u mjestu Gubaševo kraj Zaboka stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je za Hinu u subotu zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.Mještanima koji žive na kilometar udaljenosti od požara savjetovano je da ne otvaraju prozore i vrata dok se ne utvrdi kvaliteta zraka."Ima još atkivnog žara tako da su vatrogasci na terenu i rade svoj posao. Požar je pod kontrolom i biti će ugašen tijekom današnjeg dana. Trenutno je na požarištu dvadesetak vatrogasaca. Kasnije će stići i dodatne snage", kazao je Sinković ne želeći nagađati o razlozima koji su doveli do požara.

Tijekom noći požar je gasilo 60-ak vatrogasaca sa pet vatrogasnih vozila. Prema Sinkovićevim riječima, gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. "Stanovništvo u okolici od kilometra, a to znači dio općine Veliko Trgovišće, dio grada Oroslavja te grada Zaboka, obaviješteno je da ne otvaraju prozore dok se ne ispita kvaliteta zraka", rekao je vatrogasni zapovjednik i dodao kako prvi neslužbeni podaci pokazuju da s kvalitetnom zraka ne bi trebalo biti problema.
Ključne riječi
Zabok požar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!