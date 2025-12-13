Umjesto na svečanosti, na požarištu: Zabočki vatrogasci zbog buktinje otkazali važan događaj

Službena smotra operativnih vatrogasaca te svečana primopredaja i blagoslov novih vatrogasnih kombi vozila, koja se trebala održati danas na gradskom trgu Ksaver Šandor Đalski u Zaboku, odgođena je zbog velikog požara koji je izbio sinoć oko 23 sata u tvrtki CIAK.cKako je objavila Vatrogasna zajednica Grada Zaboka na svojoj službenoj Facebook stranici, odluka o odgodi donesena je zbog izvanredne situacije i angažmana vatrogasnih snaga na intervenciji gašenja požara.

Događaj je trebao započeti u 8 sati ujutro, a uključivao je smotru operativnih vatrogasaca te svečanu primopredaju i blagoslov novih vatrogasnih vozila nabavljenih uz sufinanciranje Grada Zaboka. Nova vozila namijenjena su dobrovoljnim vatrogasnim društvima Gubaševo, Pavlovec, Špičkovina i Zabok. Vatrogasna zajednica Grada Zaboka zahvaljuje građanima na razumijevanju, dok će novi termin održavanja događaja biti objavljen naknadno, nakon normalizacije situacije.