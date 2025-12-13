Naši Portali
ZARAŽENO SVE VIŠE BRITANACA

Bore s teškom epidemijom gripe, a zdravstveni čelnici upozoravaju: Prijeti najgori mogući scenarij

Flu
Foto: Jeff Moore/PRESS ASSOCIATION
Autor
Dora Taslak
13.12.2025.
u 11:33

"Broj pacijenata u bolnicama s gripom iznimno je visok za ovo doba godine", kazala je profesorica Meghana Pandit

Velika Britanija bori se s najgorom epidemijom gripe u posljednjim desetljećima, a engleski zdravstveni čelnici kažu da se sustav suočava s "najgorim mogućim scenarijem“ u prosincu jer broj oboljelih i dalje raste. Prošlog tjedna, u prosjeku 2660 pacijenata dnevno bilo je u bolnicama s gripom. To je, naime, najviše za ovo doba godine i porast od 55 posto u odnosu na tjedan ranije. 

Engleska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) upozorila je da zimski virusi "gutaju bolnice“. Prošlog je tjedna 106 pacijenata s gripom bilo na intenzivnoj njezi u Engleskoj, u odnosu na 69 tjedan prije. To je, također, rekord za ovo doba godine. Osim gripe, šire se i druge bolesti. Primjerice, hospitalizacije zbog norovirusa porasle su 35 posto, navodi Mirror.

"Uz rekordnu potražnju za hitnim odjelima i ambulantama te nadolazeći štrajk liječnika specijalizanata, ovaj neviđeni val super gripe ostavlja NHS u najgorem mogućem scenariju za ovo doba godine – osoblje je na granici snaga da pruži najbolju moguću skrb pacijentima. Broj pacijenata u bolnicama s gripom iznimno je visok za ovo doba godine", kazala je profesorica Meghana Pandit, nacionalna medicinska direktorica NHS-a.

Zdravstveni čelnici pozivaju građane da se cijepe protiv gripe, ali i da nose maske na otvorenom ako se ne osjećaju dobro. "Mislim da se moramo vratiti navici da ako kašljete i kišete, ali niste toliko bolesni da ne idete na posao, morate nositi masku u javnim prostorima, uključujući javni prijevoz, da smanjite šansu da prenesete virus na nekog drugog. Tijekom Covida svi smo bili vrlo dobri u kontroli infekcija. I sada se stvarno, stvarno moramo vratiti tome", poručio je Daniel Elkeles, izvršni direktor NHS Providers.
Ključne riječi
bolest epidemija gripa

Komentara 1

GU
Gumb
11:36 13.12.2025.

Pa koliko je ilegalni imigranata došlo tko zna kakve bolesti su donijeli koja se još pomješa sa lokalnim virusima .

