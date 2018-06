Pod istragama i optužnicama Modrić, Lovren, Mamić mlađi...

Kada za točno 10 dana na travnjak stadiona u Kalinjingradu istrči hrvatska nogometna reprezentacija kako bi protiv Nigerije odigrala prvu utakmicu na SP-u, u sastavu te momčadi sigurno će biti i dvojac kojeg se tijekom suđenja Mamiću jako puno spominjalo. Riječ je, naravno, o Luki Modriću, hrvatskom kapetanu, igraču Real Madrida i nacionalnoj nogometnoj ikoni, koji je zbog načina na koji je iskazivao na suđenju Mamiću zaradio optužnicu.

Modrićevu sudbinu, i na travnjaku i u sudnici, podijelit će i Dejan Lovren, hrvatski reprezentativac i igrač Liverpoola, protiv kojeg je zasad otvorena istraga zbog istog krimena koji se na teret stavlja i Modriću – lažnog svjedočenja tijekom suđenja Mamiću. Pravosudne nevolje reprezentativnog dvojca jučer su se na neki način umnožile jer je sud smatrao dokazanima tvrdnje USKOK-a da je Mamić uz znanje, pa moglo bi se čak reći, i pomoć njih dvojice, njihove transfere iskoristio za osobno bogaćenje. Neugodna je to situacija kako za njih dvojicu tako i za HNS, čije boje brani i Damir Vrbanović, nepravomoćno osuđen na tri godine zatvora zbog svoje uloge u izvlačenju novca iz Dinama.

[video: 25250 / ]

I to nije Vrbanovićev jedini pravosudni problem jer ga zajedno sa Zoranom, Zdravkom i Marijem Mamićem te Igorom Krotom, Sandijem Stipančićem i Nikkyjem Vuksanom čeka i suđenje zbog izvlačenja 144 milijuna kuna iz Dinama. Sve te optužbe, pa evo sad i nepravomoćna osuđujuća presuda, HNS-u nisu bile dovoljne da se ogradi od Mamića i Vrbanovića, a kamoli da ih udalji s funkcija koje obnašaju. Istina, Mamić je dao ostavke na funkcije u HNS-u, no to je ionako bio samo deklarativni čin jer on i dalje vlada hrvatskim nogometom. Vrbanović, pak, bez srama putuje s reprezentacijom pa je tako neki dan bio i na utakmici s Brazilom na Anfieldu, a vjerojatno će biti i u avionu za Rusiju.

Ispada tako da će Hrvatsku na najvećoj nogometnoj smotri na svijetu, kako na terenu tako i u ložama, predstavljati ljudi u ozbiljnim pravosudnim problemima, što očito na ni najmanje ne zabrinjava našu nogometnu vrhušku. Što se tiče optužnice za izvlačenje 144 milijuna kuna iz Dinama, spis je trenutačno po žalbama na Vrhovnom sudu, a optužnica još nije pravomoćna. Razlog tome su zahtjevi obrana za izdvajanje nekih dokaza kao nezakonitih te tvrdnje da optužnicu ne zastupa ovlašteni tužitelj. Potezi su to koji se inače zovu legalnom opstrukcijom obrane, a s obzirom na brzinu kojom Vrhovni sud odlučuje o žalbama, suđenje će teško početi ove godine.

Kada i počne, s obzirom na poruke Zdravka Mamića iz Međugorja, lako je moguće da će se njemu suditi u odsutnosti. Protiv njega se vodi i istraga zbog neovlaštenog podizanja 2,5 milijuna eura s Dinamova računa u Austriji. Sam Mamić u nekoliko je navrata, a posljednji put u ponedjeljak, javno priznao da je taj novac podizao i trošio, ustvrdivši uz to, u televizijske kamere, da je to što je činio bilo nezakonito. U toj je istrazi trebao iskaz nadopuniti u utorak, no tražio je odgodu.