FOTO Pogledajte kako izgleda jutro poslije velikog požara u Zaboku, mještani dobili upozorenje: 'Zatvarajte prozore'
Požar skladišta tvrtke CIAK u industrijskoj zoni Gubaševo kraj Zaboka, koji je planuo kasno sinoć nakon 23 sata, stavljen je pod kontrolu i trebao bi u potpunosti biti ugašen tijekom dana, izjavio je za Hinu zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Zabok Dražen Sinković.
Na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Zaboka, u 3.24 sata poslana je SRUUK poruka za područje Zaboka i Velikog Trgovišća kojom se građane poziva da zatvore prozore i ne približavaju se mjestu požara.
Mještanima koji žive u krugu od kilometra savjetovano je da ne otvaraju vrata i prozore dok se ne utvrdi kvaliteta zraka. Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek zatražila je mjerenje kvalitete zraka od Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, a prvi neslužbeni podaci zasad ne upućuju na veće probleme s kvalitetom zraka.