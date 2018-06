Mamića BiH neće i ne može izručiti

Kao dobro umrežena i informirana osoba, čime se javno često hvalio, Zdravko Mamić je očito ili znao ili naslutio da će mu biti izrečena kazna koja ga s optuženičke klupe vodi izravno u zatvor. I onda je, kao pravi “domoljub”, koji iznad svega voli Hrvatsku i Dinamo, spas od pandža hrvatskog pravosuđa odlučio potražiti u susjednoj, “rezervnoj” mu državi. Inventivno je to rješenje, viđeno već bezbroj puta nakon presuda u hrvatskim sudnicama, a Mamić je iz sigurnosti Međugorja, neposredno nakon objave nepravomoćne presude, prvo javno zaprijetio sucima koji su ga sudili i presudili mu, što je samo po sebi skandalozno, a nakon toga i poručio da se u Hrvatsku neće vratiti.

S obzirom na to, računa se da je još uvijek najmoćniji čovjek hrvatskog nogometa u bijegu, pa je s osječkog suda već poručeno da će za dan-dva za njim biti raspisana tjeralica. Od te tjeralice neće biti nikakve koristi jer se Mamić, baš poput svojedobno Branimira Glavaša, unaprijed osigurao. Ishodio je državljanstvo BiH, a ono ga štiti od izručenja Hrvatskoj.

[video: 25250 / ]

Pa kada hrvatska tjeralica stigne na adresu bh. policije, ona će to vjerojatno primiti na znanje, pozvati Mamića na obavijesni razgovor i zaključiti da ga, kao državljanina BiH, ne može izručiti Hrvatskoj. I to će vjerojatno ostati nepromijenjeno sve do pravomoćnosti presude.

Potvrdi li Vrhovni sud osuđujuću presudu Mamiću i ostalima, Hrvatska će moći tražiti da BiH preuzme izvršenje te kazne, a u tom bi slučaju Mamić kaznu izdržavao u BiH, poput Glavaša. Takav rasplet, u slučaju da presuda postane pravomoćna, već je najavio i Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH. No do odluke o pravomoćnosti presude dug je put, što znači da Mamić može biti miran vjerojatno barem godinu dana, a možda i više, dok presuda po žalbama ne stigne na Vrhovni sud.