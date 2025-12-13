Mirovine u BiH: Donosimo detalje dogovora o povećanju, evo kolika će biti minimalna, zajamčena i maksimalna

Umirovljenici u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji posljednjih dana s velikom pozornošću prate što se događa s izmjenama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, konačno mogu odahnuti. Uvećanje mirovina dobit će svi umirovljenici, prvo usklađivanje u siječnju značit će povećanje mirovina od oko 11,6 posto, a onda od srpnja za dodatnih 5,4 posto. U praksi to znači da će umirovljenici sa srpanjskim minimalnim mirovinama doći na 701,11 KM sa sadašnjih 599,28 KM. Već u veljači to će iznositi 668,76 KM. Srpanjska zajamčena mirovina sa sadašnjih 715,21 KM porast će na 836,79 KM, a već u veljači bit će 798,17 KM. Maksimalna mirovina će s drugim usklađivanjem u srpnju porasti sa sadašnjih 2996,40 KM na 3505,78 KM. Već uz siječanjsku mirovinu to povećanje iznosit će 3343,98 KM.

Vlada FBiH je održala sjednicu, a nakon nje i konferenciju za medije kako bi obznanila svoju odluku. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić izjavio je da će mirovine u Federaciji BiH u 2026. godini biti povećane za oko 17 posto, potvrdivši da će izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju (MIO) biti upućene na usvajanje u Vladi FBiH sljedeći tjedan, a potom u parlamentarnu proceduru početkom siječnja. Kako je naveo, održan je sastanak s predstavnicima Zastupničkog doma Parlamenta FBiH na kojem je dogovoreno da Vlada idući tjedan usvoji finalni tekst izmjena Zakona o MIO.

Prema planu, oba doma Parlamenta FBiH zakon bi trebala usvojiti u siječnju, ali će, bez obzira na taj termin, siječanjska mirovina biti isplaćena u uvećanom iznosu. Naveo je da bi, prema trenutačnom zakonu, uvećanje bilo oko 6 posto. Istaknuo je da će Vlada FBiH za 2026. godinu izdvojiti oko 1,1 milijardu KM za mirovinski sustav, dok se samo za provođenje izmjena i dopuna Zakona o MIO očekuje dodatnih oko 500 milijuna KM. Delić je naglasio kako su i dalje svjesni da su mirovine nedovoljne, ali da je aktualno povećanje "više nego realno u odnosu na mogućnosti proračuna". Delić je naglasio da će povećanje obuhvatiti sve kategorije mirovina: minimalne, zajamčene, razmjerne i najviše.

- Svi umirovljenici će dobiti isti postotni rast. Ako govorimo o najnižoj mirovini, povećanje od oko 17 posto znači rast od približno 100 KM - naveo je resorni ministar. Objašnjava da će prva mirovina za 2026. godinu biti isplaćena oko 5. veljače i uključivat će siječanjsko usklađivanje, dok će drugo usklađivanje uslijediti 1. srpnja. Prema preliminarnim podacima, u ovoj godini očekuje se prikupljanje oko 3,273 milijarde KM doprinosa, dok je financijski plan Zavoda za MIO za 2026. projektiran na oko 4,42 milijarde KM. - Populacija umirovljenika ima više od 450 tisuća krajnjih korisnika. U 2026. godini imat ćemo povećanje mirovina, znatno veće nego što bi bilo ako bi ostao trenutačni zakon. Hvala članovima Vlade FBiH, prije svega premijeru i ministru financija. Proteklih mjeseci radili smo na analizama i pronalaženju sredstava. Imali smo sastanak s članovima Zastupničkog doma, gdje smo dogovorili da na sljedećoj sjednici zakon bude usvojen na Vladi FBiH u finalnom tekstu, a da onda bude usvojen u Zastupničkom domu i Domu naroda vjerojatno u siječnju - naveo je Delić na konferenciji za medije.

Augustin Musić, član Upravnog odbora Saveza udruga umirovljenika FBiH, u izjavi za Avaz naveo je kako ga raduje vijest o tome da je Vlada FBiH postigla dogovor u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o MIO. Međutim, kako je naglasio, Vlada FBiH je za to imala dovoljno vremena, a Savez će o svemu tome iznijeti svoja mišljenja na sjednici Upravnog odbora koja će 22. prosinca biti održana u Sarajevu. - Mislim da je Vlada FBiH previše manevrirala tom pričom. Već odavno su svi sve javno obećali. Resorni ministar Delić je također već obrazložio što podrazumijevaju izmjene i dopune i kako je sve zamišljeno. I stoga, sve dok izmjene i dopune Zakona o MIO ne budu u federalnom Parlamentu i dok zastupnici ne budu digli ruke, ja ne vjerujem - rekao je Musić.

Pred Vladu FBiH stižu izmjene Zakona o MIO koje proširuju pravo na naknadu troškova pokopa i jačaju financijsku sigurnost umirovljenika, uz poruku da su sredstva za nova povećanja već osigurana u proračunu. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o MIO u Federaciji BiH proširuje se i pravo na naknadu troškova pokopa, koje više neće biti ograničeno samo na članove uže obitelji, već će pripadati i svakoj osobi koja je stvarno snosila te troškove. Visina naknade definirana je u iznosu prosječne isplaćene mirovine u prethodnom mjesecu. Ovo je dodatno objašnjeno iz Ureda Vlade FBiH. - Sve financijske obveze po osnovi novih usklađivanja već su planirane u proračunu Federacije BiH. Nakon što je Zavod MIO prešao na riznički model poslovanja, isplate mirovina vrše se izravno iz proračuna, što omogućava stabilniju i sigurniju realizaciju ovih povećanja. Predložene izmjene rezultat su dugotrajnih konzultacija, među ostalim i s predstavnicima umirovljenika, kao i analize održivosti mirovinskog sustava, a sve u cilju jačanja socijalne sigurnosti i stvaranja pravednijeg sustava za sve korisnike - priopćeno je iz Vlade FBiH.