VIDEO Živčani slom šefa Wagnera: Psovao ruskog ministra obrane pa rekao da odlaze iz Bahmuta

Drugi dan za redom napadnuta je rafinerija na ruskom teritoriju. Ukrajinci za napad ne preuzimaju odgovornost.

Kineski ministar vanjskih poslova Qin Gang poručio je svojim ruskim i indijskim kolegama da će Kina s njihovim zemljama produbljivati bilateralne veze i obećao da će ta "koordinacija i suradnja" samo jačati.

Tijek događaja:

11:29 Jevgenij Prigožin, zapovjednik Wagnera, ruskih plaćeničkih snaga, rekao je u iznenadnoj i dramatičnoj objavi u petak da će njegove snage napustiti ukrajinski grad Bahmut koji pokušavaju zauzeti od prošlog ljeta. Prigožin je rekao da će to područje napustiti 10. svibnja zbog teških gubitaka i neadekvatne opskrbe streljivom.

"Objavljujem u ime boraca Wagnera, u ime zapovjedništva Wagnera, da smo 10. svibnja 2023. dužni prenijeti položaje u naselju Bahmut postrojbama ministarstva obrane te povući ostatke Wagnera u logističke kampove gdje ćemo lizati svoje rane", rekao je Prigožin u izjavi.

Prigozhin announces that the Wagner Group will withdraw from Bakhmut on May 10th.



