Oglasila se Vlada, otkrili detalje dočeka: Pozivamo sve navijače i naše sugrađane
Grad Zagreb: Za zauzimanje javne površine treba naša dozvola, Vlada ju nije ni tražila
Oglasio se i Thompsonov menadžer! Evo što je poručio o dočeku na Trgu
VIDEO Proslavljeni rukometaš: Priče o dočeku dovode do polarizacije društva, šteta što je to zasjenilo uspjeh Hrvatske
S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja
Komentari
PRIJETNJE MOŽEMO

Sandra Benčić: 'Policija je ušla u prostor stranke Možemo'; ovo je jeziva prijetnja Tomaševiću?

Zagreb: Sandra Benčić o posjeti palestinske ministrice
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
02.02.2026.
u 12:02

Od sinoć traju problemi oko dočeka rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu.

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", objavila je Sandra Benčić na Facebooku.

Od sinoć traju peripetije oko dočeka rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu. Grad je počeo organizirati doček, no rukometaši su ga uvjetovali dolaskom Marka Perkovića Thompsona. Zatim je doček otkazan, a rukometaše je noćas dočekalo nekoliko stotina ljudi u zračnoj luci u Zagrebu. Potom je Vlada objavila kako će dočeka biti, u 18 na Trgu bana Jelačića. U Gradu pak kažu da za to nisu tražili dozvolu.

Kako 24sata doznaju, Tomaševiću su stigle jezove prijetnje: "Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro."

  

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je presicu i 14 sati.

Događaje iz minute u minutu pratite OVDJE

Ključne riječi
Marko Perković Thompson Tomislav Tomašević prijetnje Možemo! Sandra Benčić

Komentara 44

Pogledaj Sve
AJ
ajojajaj
11:36 02.02.2026.

Netko tko studira 18 godina teško može znati što se događa i što je jasno.

Avatar Čavoglavi
Čavoglavi
11:36 02.02.2026.

Možda vrše izvide od kud joj novac za stan ?

AJ
ajojajaj
11:39 02.02.2026.

Možda je netko prijavio da je to punkt za šverc djece iz Afrike za potrebe nekog pedofilskog lanca? Samo nagađam, ništa ne tvrdim.

