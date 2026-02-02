Sandra Benčić: 'Policija je ušla u prostor stranke Možemo'; ovo je jeziva prijetnja Tomaševiću?

"U ovom trenutku policija je ušla u prostorije naše stranke pod opravdanjem da je netko prijavio prijetnje Tomaševiću na tu adresu. Mi nismo. Jasno je što se događa kada se šalje policija u prostore političkih stranaka", objavila je Sandra Benčić na Facebooku.

Od sinoć traju peripetije oko dočeka rukometaša koji su na Europskom prvenstvu osvojili broncu. Grad je počeo organizirati doček, no rukometaši su ga uvjetovali dolaskom Marka Perkovića Thompsona. Zatim je doček otkazan, a rukometaše je noćas dočekalo nekoliko stotina ljudi u zračnoj luci u Zagrebu. Potom je Vlada objavila kako će dočeka biti, u 18 na Trgu bana Jelačića. U Gradu pak kažu da za to nisu tražili dozvolu.

Kako 24sata doznaju, Tomaševiću su stigle jezove prijetnje: "Postavljeno je trideset eksplozivnih naprava na Trgu Stjepana Radića 1 i u Ulici kneza Mislava 8 u Zagrebu. Tomašević neće dočekati jutro."

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je presicu i 14 sati.

Događaje iz minute u minutu pratite OVDJE.