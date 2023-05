Velika evakuacija u Hersonu, čeka ih 58-satna karantena: 'Očekujemo nešto veliko u idućim danim'

Vođa plaćeničke ruske vojne skupine Wagner Jevgenij Prigožin rekao je u srijedu da vjeruje kako je obećana ukrajinska protuofenziva već započela te da njegove snage promatraju pojačanu aktivnost duž fronte. U audio poruci koju je objavila njegova tiskovna služba na društvenim mrežama, Prigožin je rekao da će "aktivna faza" protuofenzive započeti u sljedećim danima.

Tijek događaja:

12:05 - Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov danas je rekao da je reakcija ruskog predsjednika Vladimira Putina na incident s dronom u Kremlju bila "smirena". Tass citira Peskova koji je rekao: "Vi znate da predsjednik uvijek zadržava smirenost, staloženost, jasnoću u procjenama i zapovijedima koje daje u teškim, ekstremnim situacijama. Po tom pitanju se nije dogodilo ništa novo. Uobičajeno, radno okruženje. Svi rade, svi su na svojim mjestima".

Dodao je da je planiran sastanak Vijeća sigurnosti u petak, a ne odgovor na ono što se činilo kao napad dronom. "Prema planu, predsjednik sutra, u petak, ima operativni sastanak sa stalnim članicama Vijeća sigurnosti . Bilo je planirano, to će se i održati. Naravno, s velikom sigurnošću možemo pretpostaviti da će se ova tema dotaknuti", kazao je

Peskov nije komentirao kada su ga mediji pitali smatra li Rusija Volodimira Zelenskog legitimnom vojnom metom.

Peskov je dodao da Rusija zna da se "odluke o takvim terorističkim napadima donose u Washingtonu" te da Kijev "samo provodi te odluke". Rekao je da "Washington definitivno stoji iza ovog napada, mi smo toga svjesni."

11:14 - Stanovnici ključnog južnog ukrajinskog grada Hersona opskrbljivali su se hranom i vodom nakon još jedne noći teškog ruskog granatiranja i prije najavljenog 56-satnog policijskog sata koji je trebao započeti u petak navečer. Brojni su rekli da planiraju ostati u kući prije policijskog sata i planiranog zatvaranja grada, dodajući da su spavali u odjeći ili otišli u skloništa zbog intenziteta ruskog napada. Drugi su rekli da su poslali neke obitelji izvan grada ili su se preselili na sigurnije lokacije dalje od rijeke, jer su rekli da očekuju "nešto veliko" u nadolazećim danima jer su ukrajinske snage također pojačale granatiranje ruskih položaja.

Nasilje u Hersonu značajno je poraslo ovaj tjedan, s 23 osobe ubijene u ruskim udarima u srijedu u regiji, uključujući smrtonosni bombaški napad na supermarket u gradu u srijedu u kojem je ubijeno osam ljudi. Najnovije granatiranje Hersona dolazi usred sve većih nagađanja o vremenu dugo očekivane ukrajinske proljetne protuofenzive za koju su dužnosnici sugerirali da bi mogla biti neizbježna.

10:00 - Ruska državna novinska agencija Tass izvijestila je da su četiri drona korištena u napadu na rafineriju nafte Ilsky u okrugu Seversky u Krasnodaru u Rusiji. Izvještava se da su “korištene četiri bespilotne letjelice. Jedan od dronova nije eksplodirao i bit će izvršena kontrolirana detonacija, rekli su za Tass hitne službe Južnog saveznog okruga.

7:10 - Ukrajinske snage oborile su 18 od 24 bespilotne letjelice lansirane na zemlju tijekom noći, prema Serhiyu Popku, čelniku gradske vojne uprave Kijeva. U priopćenju kijevske gradske uprave rečeno je da su sve rakete i bespilotne letjelice koje su gađale glavni grad Ukrajine po treći put u četiri dana uništene.

6:41 - Gradska državna uprava Kijeva objavila je sažetak jutrošnjih napada na Telegramu, rekavši da nije bilo žrtava niti "uništavanja stambenih objekata ili infrastrukture".

"Još jedan zračni napad u Kijevu. Naš grad nije osjetio ovako gusti intenzitet napada od početka ove godine! Noćas je agresor ponovno izvršio složeni zračni napad na glavni grad. (U glavnom gradu uzbuna je trajala više od 3,5 sata.) Rusi su napali Kijev baražnim streljivom i projektilima tipa Shahed, vjerojatno balističkog tipa. (Konačni tip korištenih projektila bit će utvrđen tek nakon pregleda posmrtnih ostataka). Prema preliminarnim informacijama, u zračnom prostoru Kijeva naše snage protuzračne obrane uništile su sve neprijateljske rakete i bespilotne letjelice! Podaci se provjeravaju. Prema operativnim izvješćima, nije bilo stradalih među civilnim stanovništvom, niti razaranja stambenih objekata i infrastrukture", kaže se u priopćenju.

6:34 - Dio pogona naftne rafinerije na jugu Rusije zapalio se nakon napada dronom, objavila je ruska državna agencija Tass rano u četvrtak pozivajući se na lokalne hitne službe. Tass je rekao da se incident dogodio u rafineriji Ilsky u blizini crnomorske luke Novorosijsk. Citirao je izvor koji je rekao da gori rezervoar goriva, ali nije dao detalje.

