Hrvatska pred povijesnim ulaganjima: Tko će profitirati, a tko platiti cijenu? Doznajte i vi 27. ožujka, prijavite se što prije

Energetska tranzicija više nije apstraktan politički cilj, već operativni izazov koji izravno utječe na stabilnost gospodarstva. Integracija obnovljivih izvora, rast potrošnje električne energije, ograničenja mreže i sve složeniji regulatorni okvir stvaraju pritisak na nacionalne energetske sustave kakav Europa dosad nije poznavala. Hrvatska se pritom nalazi pred ključnim pitanjem: kako istodobno osigurati sigurnost opskrbe, zadržati konkurentne cijene i ispuniti europske ciljeve do 2040. godine?

Odgovori na ta pitanja zahtijevaju koordinaciju energetskih kompanija, regulatora, industrije i financijskog sektora. Upravo zato Energetski Summit 2026., koji se 27. ožujka održava u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn u organizaciji Poslovnog dnevnika, okuplja ključne aktere hrvatskog i europskog energetskog okvira – od donositelja politika do investitora i operativnih stručnjaka.

Sigurnost sustava, investicije i nova uloga tehnologije

Program Summita usmjeren je na ključne teme koje trenutno određuju smjer energetskog sektora:

sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sustava

utjecaj europskih energetskih politika u razdoblju 2030.–2040.

integraciju obnovljivih izvora energije

ulogu digitalizacije i umjetne inteligencije u upravljanju infrastrukturom

financiranje zelenih projekata i promjene profila rizika

ulogu banaka i osiguravatelja u novoj fazi energetske tranzicije

Na Summitu sudjeluju predstavnici europskih institucija, regulatornih tijela i vodećih energetskih organizacija, među kojima su Davor Ivo Stier (Europski parlament), Slađana Ćosić (Europska investicijska banka), Julije Domac (REGEA) i Dražen Jakšić (EIHP), kao i predsjednici uprava te stručnjaci koji svakodnevno donose odluke o stabilnosti sustava i investicijama vrijednima milijarde eura.

Kome je Summit namijenjen

Energetski Summit 2026. namijenjen je svima koji žele razumjeti što se doista događa iza energetskih strategija, regulative i investicijskih planova – te kakve će posljedice te odluke imati za gospodarstvo, industriju i potrošače u godinama koje dolaze.