ENERGETSKI SUMMIT 2026.

Hrvatska pred povijesnim ulaganjima: Tko će profitirati, a tko platiti cijenu? Doznajte i vi 27. ožujka, prijavite se što prije

Energetska tranzicija
PD
29.01.2026.
u 15:36

Hrvatska ulazi u razdoblje najvećih energetskih ulaganja u posljednjih 30 godina, a odluke koje se donose danas imat će dugoročne posljedice za gospodarstvo, cijene i sigurnost opskrbe. Upravo o tim temama raspravlja se 27. ožujka na Energetskom Summitu 2026.

Energetska tranzicija više nije apstraktan politički cilj, već operativni izazov koji izravno utječe na stabilnost gospodarstva. Integracija obnovljivih izvora, rast potrošnje električne energije, ograničenja mreže i sve složeniji regulatorni okvir stvaraju pritisak na nacionalne energetske sustave kakav Europa dosad nije poznavala. Hrvatska se pritom nalazi pred ključnim pitanjem: kako istodobno osigurati sigurnost opskrbe, zadržati konkurentne cijene i ispuniti europske ciljeve do 2040. godine?

Odgovori na ta pitanja zahtijevaju koordinaciju energetskih kompanija, regulatora, industrije i financijskog sektora. Upravo zato Energetski Summit 2026., koji se 27. ožujka održava u zagrebačkom hotelu Hilton Garden Inn u organizaciji Poslovnog dnevnika, okuplja ključne aktere hrvatskog i europskog energetskog okvira – od donositelja politika do investitora i operativnih stručnjaka.

Sigurnost sustava, investicije i nova uloga tehnologije

Program Summita usmjeren je na ključne teme koje trenutno određuju smjer energetskog sektora:

  • sigurnost i stabilnost elektroenergetskog sustava
  • utjecaj europskih energetskih politika u razdoblju 2030.–2040.
  • integraciju obnovljivih izvora energije
  • ulogu digitalizacije i umjetne inteligencije u upravljanju infrastrukturom
  • financiranje zelenih projekata i promjene profila rizika
  • ulogu banaka i osiguravatelja u novoj fazi energetske tranzicije

Na Summitu sudjeluju predstavnici europskih institucija, regulatornih tijela i vodećih energetskih organizacija, među kojima su Davor Ivo Stier (Europski parlament), Slađana Ćosić (Europska investicijska banka), Julije Domac (REGEA) i Dražen Jakšić (EIHP), kao i predsjednici uprava te stručnjaci koji svakodnevno donose odluke o stabilnosti sustava i investicijama vrijednima milijarde eura.

Kome je Summit namijenjen

Energetski Summit 2026. namijenjen je svima koji žele razumjeti što se doista događa iza energetskih strategija, regulative i investicijskih planova – te kakve će posljedice te odluke imati za gospodarstvo, industriju i potrošače u godinama koje dolaze.

Konferencija se održava 27. ožujka u hotelu Hilton Garden Inn Zagreb, a ulaznice su dostupne putem sustava Entrio. Više informacija i detaljan program dostupni su na web-specijalu Energetskog Summita 2026.

energetska tranzicija Energetski summit

