FOTO Opet krenule pripreme na Trgu: Thompson i rukometaši stižu za nekoliko sati, evo kako sve sada izgleda
Pripreme za doček rukometašima na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu u punom su jeku, nakon što je Vlada preuzela organizaciju. Naime, ministar turizma i sporta Tonči Glavina potvrdio je da Vlada i Hrvatski rukometni savez organiziraju doček rukometašima u 18 sati. Kako je potvrđeno, na Trgu bana Josipa Jelačića pjevat će Marko Perković Thompson.
Vlada je jutros održala telefonsku sjednicu i donijela odluku da će zajedno s Hrvatskim rukometnim savezom organizirati, kako je rekao Glavina, veličanstven doček rukometašima. - Grad Zagreb je rekao "ne" sportu, rekao je "ne" rukometašima, rekao je "ne" narodu, rekao je "ne" proslavi naših vrhunskih sportskih uspjeha i to je nama potpuno neprihvatljivo. I zbog toga smo tužni. Vlada kaže "da" sportu, Vlada kaže "da" rukometašima, "da" narodu, "da" hrvatskim domoljubnim pjesmama, slavlju naših velikih uspjeha - izjavio je ministar novinarima.
Pozvao je sve građane koji vole slaviti uspjehe, zabaviti se, vidjeti i upoznati se s rukometašima, da se priključe "prekrasnoj atmosferi koja će večeras biti u Zagrebu". Na pitanje novinara je li ovo na neki način objava "rata" Gradu Zagrebu s obzirom na odluke Gradske skupštine i zabrane nastupa Thompsona, Glavina je ponovio da je zagrebačka gradska vlast rekla jasno "ne" rukometašima i sportu i da će Vlada proslavu organizirati u glavnom gradu svih Hrvata na središnjem trgu. Podsjetio je i na prošlogodišnju proslavu na koju je došao jako velik broj ljudi i na kojem nije bilo niti jednog incidenta bilo koje vrste.
Glavinu su novinari pitali i očekuje li da u tom slučaju sve gradske službe biti aktivne i hoće li osigurati rad od Čistoće do Hitne. Ministar je odgovorio da bi to bio minimum što Grad treba napraviti. "Grad bi se upravo time trebao baviti i puno više brinuti o komunalnom dijelu i svemu onome što ne spada u ideologiju", istaknuo je Glavina.
Rekao je i da će članovi Vlade biti na dočeku i adekvatno proslaviti uspjeh rukometaša. Prije toga, podsjetio je, u Banskim dvorima će biti prijem za rukometaše, izbornika i cijeli stručni stožer gdje će im biti uručene nagrade jer je, dodao je, velika želja predsjednika Vlade Andreja Plenkovića i svih članova Vlade da se to napravi upravo na taj način.