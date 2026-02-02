Naši Portali
ZA ONE KOJI NEĆE BITI NA TRGU

S HTV-a objavili: Prenosit će doček rukometaša, evo svih detalja

Zagreb: Hrvatska rukometna reprezentacija stigla na svečani doček na Trgu bana Josipa Jelačića
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Patrik Mršnik
02.02.2026.
u 11:15

Nakon što je doček hrvatskih rukometnih reprezentativaca prvotno otkazan zbog spora s Gradom Zagrebom oko izvođača, Vlada je u posljednji trenutak preuzela organizaciju. Proslava bronce s Europskog prvenstva ipak će se održati večeras na Trgu bana Jelačića, a cijeli događaj prenosit će Hrvatska radiotelevizija

Nakon drame koja je prijetila zasjeniti veliki sportski uspjeh, hrvatski rukometaši ipak će dobiti zasluženi doček. Vlada Republike Hrvatske, u suradnji s Hrvatskim rukometnim savezom (HRS), organizirat će u ponedjeljak u 18 sati svečanu proslavu na središnjem zagrebačkom trgu. Odluka je donesena na jutarnjoj telefonskoj sjednici Vlade, a potvrdio ju je i ministar turizma i sporta Tonči Glavina, koji je oštro prozvao gradsku vlast. "Grad Zagreb je rekao ne sportu, rukometašima i proslavi naših vrhunskih uspjeha. To je nama neprihvatljivo. Vlada voli sport i kaže da sportu, da rukometašima, narodu, hrvatskim domoljubnim pjesmama", poručio je Glavina i pozvao sve građane da se pridruže slavlju.

Podsjetimo, do preokreta je došlo nakon što je Grad Zagreb odbio udovoljiti želji rukometaša da uz prethodno dogovorene Zaprešić Boyse i Hrvatske ruže na dočeku nastupi i Marko Perković Thompson. Gradonačelnik Tomislav Tomašević objasnio je kako je takav zahtjev protivan odlukama gradske uprave i Skupštine o korištenju ustaškog pozdrava, nakon čega je HRS prvotno otkazao cijeli program. No, nakon što je Vlada preuzela organizaciju, potvrđeno je kako će se ispuniti sve želje rukometaša, a pjevačev menadžer izjavio je da se "takav poziv ne odbija" te da će Thompson nastupiti.

U svom priopćenju Vlada je naglasila kako je riječ o "događaju nacionalnog karaktera i značaja, a ne isključivo lokalnog". Istaknuli su kako osobito vode računa o očekivanjima i željama brojnih navijača i građana, podsjetivši na prošlogodišnji doček nakon osvajanja svjetskog srebra koji je protekao u najboljem redu uz uvažavanje želja reprezentativaca. Budući da je gradska vlast, kako navode, otkazala događaj, Vlada je odlučila omogućiti primjerenu proslavu još jednog iznimnog postignuća hrvatskog sporta.

Za sve one koji neće moći biti na Trgu bana Jelačića, osiguran je i prijenos uživo. Hrvatska radiotelevizija najavila je kako će cijeli događaj, koji počinje u 18 sati, prenositi na svom Drugom programu. Očekuje se posebna emisija koja će pratiti slavlje brončanih rukometaša koji su u nedjelju pobjedom protiv Islanda (34:33) donijeli Hrvatskoj 16. medalju s velikih natjecanja.
HTV doček EP rukomet 2026.

