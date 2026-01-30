Stocker najavio referendum o reformi vojske i novačenju: 'Neka narod odluči!'

Austrijski konzervativan kancelar Christian Stocker je u petak na Novogodišnjem domjenku Narodne stranke (ÖVP), na čijem je čelu, govorio o "Stanju nacije" i brojnim aktualnim izazovima. Bio je to vrlo detaljan, jednosatni govor, koji je izravno prenosila i austrijska televizija ORF. Svoj govor, pred 250 nazočnih, austrijski je kancelar počeo vanjskopolitičkim temama i dilemama, vezanim uz novo prestrojavanje svijeta. Također je iznio i svoje osobne dojmove sa Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, na kojem je bio jedan od brojnih sudionika. "U svijetu se stvara novi poredak. To se događa pred našim očima, a mi smo usred toga, a ne na marginama", rekao je uvodno Stocker. Stocker je potvrdio austrijsku predanost neutralnosti, ali je također naglasio da neutralnost, sama po sebi, neće zaštiti zemlju. Osvrnuo se je i na aktualne krize i ratove, koji dominiraju svjetskim događajima. Pritom je napomenuo da "ni Austrija, nije otok Blaženih".

U ova neizvjesna vremena, i kako bi se zaštitila neutralnost, austrijske Oružane snage moraju se modernizirati - tehnički, i smislu osoblja, napomenuo je kancelar, založivši se za reformu vojske. Podsjetio je da su se austrijski građani na referendumu 2013. godine izjasnili za zadržavanje vojnog roka s gotovo 60 posto glasova, te da su sada, s obzirom na promjene i stvaranje novog svjetskog poretka, na stolu novi modeli. Kancelar se je potom osvrnuo na raspravu o produljenju novačenja, služenja vojne obveze i civilne službe : "Želim biti potpuno jasan: Sustav narodne vojske, bez obavezne vojne obuke, ne može ispuniti zahtjeve. U konačnici, svaka reforma mora uključivati i civilnu službu, kao alternativu vojnoj službi, za što je potrebna većinska odluka Parlamenta. Stoga je nužno kod ovako duboko zadirućih promjena, u odlučivanje uključiti i narod". "Za mene to znači da odluka treba biti donijeta na referendumu. I posve je razumljivo da će rezultat tog referenduma biti obvezujući za političke stranke i Vladu", naglasio je Stocker.

Kako piše austrijski dnevni list "Standard" na svom portalu "Kancelar Stocker je svoje koalicijske partnere iznenadio današnjim pozivom na referendum o vojnoj reformi". Uz opasku, kako su socijaldemokrati (SPÖ) i liberali Neosa "iritirani" tim kancelarovim potezom. Klaudia Tanner, austrijska ministrica obrane iz kancelarove stranke (ÖVP) tvrdi da je Stockerov prijedlog o referendumu "dobar i pravilan". Tanner je za ORF rekla da "primarna briga nije trajanje vojnog roka" nego tema "sveobuhvatne nacionalne obrane". Stocker je također, kao jedan od važnih Vladinih projekata ukazao na nužnost "sveobuhvatne reforme zdravstva", koje je i u Austriji, sve bolesnije, dugo čekanje na preglede i operacije itd. Prema njegovim riječima poboljšanja i promjene bit će predstavljene "još ove godine".

"Tražitelji azila će ubuduće dobivati samo osnovnu zdravstvenu skrb, ali više neće imati puni pristup svim našim zdravstvenim uslugama", istakao je austrijski savezni kancelar, što je također bila jedna od najavljenih novina. Naredna tema je bila je motivacija za rad: "Onaj tko marljivo radi, ne smije se smatrati budalom", rekao je kancelar, suprotstavivši se uvođenju poreza na bogatstvo i nasljedstvo, što uporno traže socijaldemokrati (SPÖ), koji su na vlasti zajedno sa Stockerovim "narodnjacima" (ÖVP) i liberalima Neosa. Što se tiče austrijskog gospodarstva, koje se polako oporavlja od recesije, Stocker je rekao kako se očekuje da će daljnji trgovinski sporazumi s drugim zemljama, koji su u nastajanju, poput Indonezije, jugoistočne Azije i Ujedinjenih Arapskih Emirata doprinijeti dugoočekivanom gospodarskom rastu. Naglasio je da će Austrija u tim svjetskim regijama pokrenuti "gospodarsku ofenzivu". Vezano uz to, kako je naveo, već su planirana i putovanja u Indiju, Kinu i Ujedinjene Arapske Emirate.

S obzirom na izuzetno nisku stopu rađanja djece u Austriji, Stocker je poručio mladim generacijama kako su djeca "naše bogatstvo, a ne teret". Pozvao ih je na "hrabrost, marljivost i djelovanje". Uz opasku: "Ništa ne nastaje ni iz čega!". Austrijski kancelar traži i promjene na razini Europske unije. Trenutno je Europska komisija nadležna za pokretanja pravnih promjena. Stocker tvrdi da je to "konstrukcijska greška" i traži da se to pravo prenese na Europsko vijeće, najviši gremij predsjednika država i Vlada Europske unije. Što se tiče Ukrajine, austrijski kancelar se je u potpunosti izjasnio za njenu daljnju podršku. Istodobno je naglasio da je potrebno pronaći komunikacijske kanale s Moskvom, kako bi se doprinijelo postizanju mira.