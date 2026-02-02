Naši Portali
UŽIVO
UŽAS U VIROVITICI

Odjeknula eksplozija u proizvodnom pogonu: Pet osoba završilo u bolnici

Vozila policije i vatrogasaca
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/ilustracija
VL
Autor
Vecernji.hr
02.02.2026.
u 13:50

Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja radi provođenja dokazne radnje očevida

Policijska uprava virovitičko-podravska zaprimila je jutros, u 9.22 sata, dojavu o eksploziji u proizvodnom pogonu tvrtke Dravacel d.o.o. u Virovitici, Matije Gupca 254 (bivša Viro tvornica šećera). Kako su istakli iz policije, na mjesto događaja upućeni su policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja radi provođenja dokazne radnje očevida, a pet osoba pružena je liječnička pomoć u Općoj bolnici Virovitica.
Ključne riječi
Virovitica eksplozija policija

