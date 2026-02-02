Mark Joseph Carney (1965.) čovjek je o čijem temeljnom zanimanju ne želim ništa znati. Brutalni je i bešćutni ekonomist iz svijeta liberalnog kapitalizma. Diplomirao na Harvardu, doktorirao na Oxfordu, cijeloga se života bavio dobrobitima imućnijih. Radio je u Goldman Sachsu, prešao u Bank of Canada, pa radio u ministarstvu financija, i bio guverner Bank of Kanada, što će reći tamošnje narodne banke, odakle se plasirao za guvernera iste takve banke u Engleskoj, te postao prvi stranac na njezinom čelu. (Premda je zapravo vrlo upitno kako je to Carney u Britaniji stranac, ali hajde recimo da nije u toj zemlji imao prijavljeno prebivalište.) Bilo je to 2013. godine, a u Londonu će Carney provesti sljedećih sedam godina. Do isteka tog transfera u njegovoj bankarskoj karijeri, Carney nam se čini kao tek globalno usavršenija, pametnija i nesagledivo obrazovanija varijanta Borisa Vujčića.