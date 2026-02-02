Mark Joseph Carney (1965.) čovjek je o čijem temeljnom zanimanju ne želim ništa znati. Brutalni je i bešćutni ekonomist iz svijeta liberalnog kapitalizma. Diplomirao na Harvardu, doktorirao na Oxfordu, cijeloga se života bavio dobrobitima imućnijih. Radio je u Goldman Sachsu, prešao u Bank of Canada, pa radio u ministarstvu financija, i bio guverner Bank of Kanada, što će reći tamošnje narodne banke, odakle se plasirao za guvernera iste takve banke u Engleskoj, te postao prvi stranac na njezinom čelu. (Premda je zapravo vrlo upitno kako je to Carney u Britaniji stranac, ali hajde recimo da nije u toj zemlji imao prijavljeno prebivalište.) Bilo je to 2013. godine, a u Londonu će Carney provesti sljedećih sedam godina. Do isteka tog transfera u njegovoj bankarskoj karijeri, Carney nam se čini kao tek globalno usavršenija, pametnija i nesagledivo obrazovanija varijanta Borisa Vujčića.
Carney se upravo nudi za vođu nekog novog pokreta nesvrstanih, koji se od onog prethodnog, koji su stvorili Tito, Naser, Nehru i još nekolicina njih, razlikuje po tome što bi ovi nesvrstani trebali nastupati u ime slobode koja podrazumijeva i individualna ljudska prava. Prethodne nesvrstane je, čini se, najviše koštao upravo aljkav, negativan, podsmješljiv odnos prema tome
Trumpova žestoka pljuska Putinu, izgubio je glavni adut za Balkan i Europu
U ratu u Ukrajini Rusija gubi daleko više od ljudskih života i opreme, utjecaj koji je imala u svijetu rapidno pada i jako teško će se vratiti
Državne institucije Drašku i takvima trebaju pokazati gdje je izlaz iz Hrvatske
Još tijekom kampanje neki su upozoravali da je Draško "sumnjivih" nazora, vidjela se njegova fotografija s četničkom zastavom, pisalo se potiho o njegovim političkim stavovima...
Trump je želio oslabiti i uništiti Europsku uniju, a zapravo će je ojačati
Planiraju se ključne promjene u pravcu jačanja suvereniteta, obrane i konkurentnosti Europe, koja mora postati otpornija u sadašnjim geopolitičkim okolnostima
Tomašević i Možemo ponizili su rukometnu reprezentaciju, a Zagreb je prestao biti glavni grad svih Hrvata
Tomašević zaboravlja da doček reprezentacije nije gradska kulturna manifestacija, nego simboličan državni čin u kojem Zagreb ima jednu jedinu ulogu: omogućiti, a ne uvjetovati
Zašto Hajdaš Dončić iznenada brani kršćanski nauk i kršćanske dogme?
Predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić svoje je obraćanje počeo s "kolegice i kolege", a ne s arhaičnim "drugarice i drugovi"
Ušli u spiralu u kojoj svatko radi sve više, ali zarađuje sve manje
Riječ godine među kineskim ekonomistima je „neijuan” (involucija) koja označava stanje neproduktivne konkurencije, a posljedica je toga što je država dopustila da nikne na stotine kompanija koje proizvode iste stvari ili nude jednake usluge
Nevladine udruge zapošljavaju 18,5 tisuća osoba, više nego HV, a koštaju nas...
Njihov sindikat SKUPA, pak, kaže da sektor zapošljava 'desetke tisuća' ljudi i žali se na niske plaće i nesigurnost. Čekaj, a gdje su nestali volonteri i neplaćeni humanizam?
Dok je Mark Rutte ismijavao europsku obrambenu autonomiju, NATO pakt prestao je biti savez ravnopravnih članica
Posljednjih dana Rutte je počeo otvoreno nastupati u ulozi Trumpova potrčka i poslušnika
Dobra je vijest više rođenih, ali demografija je posao svih ministara
Bez socijalne države, solidarnosti i vlastitog stanovništva nema ni društvene kohezije, ni opstanka Hrvatske
Pucanj i u vlastite građane: Demokratsku velesilu Trump vraća u stanje Divljeg zapada
Trump je upao u verbalno i političko nasilje kakvo se prije jednoga stoljeća manifestiralo u Italiji, gdje je veći pajac od njega veličao sebe i svoju moć, iskorištavao medije, zloupotrebljavao pravosuđe, kršio ljudska prava, služio se paravojnim strukturama