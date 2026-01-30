U Austriji majka nožem ubila svog 12-godišnjeg sina

U petak poslijepodne u Leobenu u austrijskoj pokrajini Štajerskoj dogodio se je stravičan zločin. Majka je navodno nožem ubila svoga 12-godišnjeg sina. Po dolasku policije majka je uhićena zbog sumnje na ubojstvo, izvještavaju austrijski mediji. Dnevni list "Kleine Zeitung" piše da je danas oko 15 sata poslijepodne Hitna pomoć dobila poziv da je u stanu, na lijevoj obali rijeke Mure u Leobenu, u blizini Pokrajinske klinike u Leobenu, ozlijeđena žena. Kada je policija stigla u stan, dočekala ih je stravična scena: Dječak s teškim posjekotinama na vratu, bio je već mrtav.

List navodi, da je i dječakova majka bila ozlijeđena, te je medicinski zbrinuta. U nastavku piše kako prema trenutnom stanju istrage, vjerojatno je da si je sama nanijela ozljede. Prema informacijama austrijskog lista "Kronen Zeitung", navodno je žena prerezala grkljan svome sinu. Ured Štajerske pokrajinske policije je preuzeo daljnju istragu.