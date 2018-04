Nakon lijepog vremena stiže nestabilno uz moguće pljuskove s grmljavinom

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izvijestio je kako nas danas očekuje pretežno sunčano vrijeme i dalje iznadprosječno toplo dok je ujutro uz obalu i prema otvorenom moru mjestimice moguća magla.

Popodne i prema kraju dana u sjeverozapadnim predjelima, ponajprije uz granicu sa Slovenijom, postoji mogućnost za kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak. Vjetar će biti uglavnom slab, a poslijepodne u Dalmaciji do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom će se kretati između 23 i 29 Celzijevih stupnjeva.

Sutra će djelomice u Dalmaciji biti pretežno sunčano. Na kopnu i sjevernom Jadranu povremeno uz više oblaka može pasti malo kiše ili pokoji pljusak s grmljavinom, ponajprije u gorskoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj te Istri. Vjetar će biti slab do umjeren, na kopnu sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu zapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura kretat će se od 8 do 13 stupnjeva, ponegdje u Lici malo niža, a na Jadranu od 11 do 16. Najviša dnevna temperatura bit će između 22 i 26 stupnjeva, priopćio je DHMZ.

Foto: DHMZ

Do četvrtka će biti pretežno sunčano i toplije od prosjeka. Uz lokalni razvoj oblaka, pljuskovi su u utorak i četvrtak mogući u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. U srijedu je po kotlinama i uz rijeke mjestimice moguća jutarnja magla. U utorak će na kopnu prolazno zapuhati umjeren sjeverac, a u srijedu će okrenuti na jugozapadnjak. Na Jadranu će slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar u srijedu okrenuti na jugozapadnjak, zatim i jugo. U utorak na kopnu malo svježije, zatim ponovo temperatura u porastu.

Za vikend će temperature i dalje biti visoke, oko 24 stupnja, a na kontinentu je mjestimice moguća i kiša.

Foto: DHMZ