FOTO Velika zapljena u Zagrebu: Pogledajte što je sve policija pronašla kod maloljetnika

Policija je oduzela zabranjenu pirotehniku maloljetnicima na području Novog Zagreba, a protiv trojice maloljetnika bit će podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, izvijestila je u nedjelju Policijska uprava zagrebačka (PUZ). Provodeći pojačane aktivnosti na suzbijanju zlouporabe pirotehničkih i eksplozivnih sredstava u sklopu akcije „Mir i dobro " policijski službenici su u petak oko 18.30 sati u dvorištu odgojno-obrazovne ustanove u Novom Zagrebu uočili dvojicu maloljetnika koji su kod sebe neovlašteno posjedovali pirotehnička sredstva.



Jednom od njih oduzeta je petarda kategorije F2 (čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dopuštena za osobne potrebe građanima) dok je drugom oduzeto osam komada petardi kategorije F4 - pirotehničko sredstvo koje predstavlja visok rizik te koje smiju koristiti samo osobe sa stručnim znanjem. Pregledom stana na području Novog Zagreba u kojem prebiva jedan od maloljetnika pronađeno je i oduzeto: 43 komada petardi kategorije F3 (čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena za osobne potrebe građanima); četiri komada pirotehničkih sredstava kategorije P1 (čija nabava, posjedovanje i uporaba također nije dozvoljena za osobne potrebe građanima) te jedan metalni bokser - zabranjeno hladno oružje.

Zbog počinjenog prekršaja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja te prekršaja iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja, protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu, ističe PUZ. Pregledom stana drugog maloljetnika, također na području Novog Zagreba, pronađeno je i oduzeto: 49 komada petardi kategorije F3 i 61 komad petardi kategorije F2,. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.





Također, u petak oko 21.20, na otvorenom prostoru trga na području Novog Zagreba, policijski službenici su još jednom maloljetniku oduzeli pirotehničko sredstvo i to vatromet F2 kategorije, čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina, dok je pregledom kuće na području Novog Zagreba u kojoj stanuje maloljetnik pronađeno i oduzeto: četiri komada petardi kategorije F3; pet komada petardi kategorije F4, koje predstavljaju visok rizik te ih smiju koristit samo osobe sa stručnim znanjem i devet komada vatrometa kategorije F2 čija nabava, posjedovanje i uporaba nije dozvoljena osobama mlađim od 18 godina.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja protiv maloljetnika će biti podnesen optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu. Policija ponovno ističe kako pirotehnička sredstva nisu igračke, već eksplozivne tvari koje, ako se njima neodgovorno rukuje mogu izazvati teške, trajne i kobne posljedice za zdravlje. Pirotehničkih sredstava treba koristiti u skladu s uputama, izbjegavati izradu improviziranih sredstava te ilegalnu kupnju u kojoj zbog neodgovarajućeg skladištenja (vlažne prostorije), isteka roka trajanja te nedosljednih uputa, sebe i druge dovodimo u nepotrebnu opasnost, dodaje policija.



PUZ podsjeća da građanima nije dopuštena nabava, posjedovanje niti uporaba petardi i redenika kategorije F2 i F3 te pirotehničkih sredstava kategorije F4, P1, P2, T1 i T2 za osobe potrebe. Pirotehnička sredstva F2 i F3 mogu koristiti samo punoljetne osobe, od 27. prosinca do 2. siječnja, a djeca mlađa od 14 godine ne smiju koristiti pirotehnička sredstva. Ako djeca mlađa od 14 godina koriste pirotehniku, roditelji će biti prekršajno sankcionirani. U zatvorenim prostorima i na prostoru gdje se okuplja veći broj građana, zabranjeno je korištenje dozvoljenih pirotehničkih sredstava (osim pirotehničkih sredstava F1).