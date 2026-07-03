Muškarac poginuo u prometnoj nesreći s četvrociklom na Viru

Muškarac je poginuo na otoku Viru u prometnoj nesreći s četverociklom u petak popodne. Teška prometna nesreća dogodila se oko 14.40 sati, a prema prvim informacijama, u njoj je sudjelovalo guad vozilo - četverocikl, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske.

Dodali su da su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe. Od posljedica teške nesreće jedan je muškarac poginuo na mjestu događaja, a drugi je prevezen u Opću bolnicu u Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. U tijeku je očevid.