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TRAGEDIJA NA OTOKU

Muškarac poginuo u prometnoj nesreći s četvrociklom na Viru

Pixabay/ilustracija
VL
Autor
Đurđa Beraković/Hina
03.07.2026.
u 17:06

U tijeku je očevid.

Muškarac je poginuo na otoku Viru u prometnoj nesreći s četverociklom u petak popodne. Teška prometna nesreća dogodila se oko 14.40 sati, a prema prvim informacijama, u njoj je sudjelovalo guad vozilo - četverocikl, izvijestili su iz Policijske uprave zadarske.

Dodali su da su na mjesto događaja odmah upućene žurne službe. Od posljedica teške nesreće jedan je muškarac poginuo na mjestu događaja, a drugi je prevezen u Opću bolnicu u Zadar gdje mu je pružena liječnička pomoć. U tijeku je očevid.
Ključne riječi
smrtni slučaj četverocikl prometna nesreća Vir

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