KBC Split mora dokazati da mogu proizvoditi radiofarmake za PET/CT

Ministarstvo zdravstva tražit će od KBC-a Split doradu elaborata o opravdanosti investicije u PET/CT uređaj i ciklotron, kojim je splitski KBC potkrijepio svoj zahtjev za nabavu ne samo vlastitog PET/CT-a nego i uređaja za proizvodnju radiofarmaka nužnih za pretrage PET/CT-om. Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva, najavio je to na sjednici saborskog Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb u srijedu.

– Dobio sam prekjučer njihov elaborat koji ćemo vjerojatno poslati na doradu. PET/CT će dobiti sasvim sigurno, a o ciklotronu će vjerojatno još biti razgovora jer to nije jednostavno – kazao je Dulibić. Naveo je okolnosti nabave PET/CT uređaja za KBC Osijek, tada se prvo namjeravalo radiofarmake nabavljati u Mađarskoj jer je geografska blizina mjesta proizvodnje ključna, s obzirom na vrijeme raspada radiofarmaka. Ispostavilo se da mađarski proizvođač nema dozvolu za izvoz, zato sada i KBC Osijek nabavlja radiofarmak iz Medikolova ciklotrona na Institutu Ruđer Bošković.

– Ako u doradi elaborata bude obrazloženo tko će u Splitu raditi na ciklotronu, u kojem roku će biti, onda će država nabaviti ciklotron. Ako mi kupimo ciklotron, a dolje u Splitu ga netko ne bude znao koristiti, tko će biti kriv? Ministarstvo koje je potrošilo osam do 12 milijuna eura, koliko to košta – naveo je Dulibić. Napomenuo je pritom da je i KBC Split imao mogućnosti zatražiti ovu opremu i uređaje još kad se 2020. sastavljao Nacionalni program oporavka i otpornosti (NPOO). Da su to elaborirali tada, već bi bilo nabavljeno, ustvrdio je Dulibić. Podsjetio je i da je KBC Zagreb zatražio nabavu još jednog PET/CT-a, što će se također nabaviti, čime bi se broj tih uređaja u vlasništvu javnih bolnica popeo na četiri.

Splitski KBC sredinom lipnja je poslao Ministarstvu zdravstva svoj elaborat o opravdanosti prethodno zatražene investicije u PET/CT uređaj i ciklotron, obrazloživši kako bez toga pacijenti u Dalmaciji nemaju istu razinu usluge. Vlastite bi uređaje smjestili u prostor bolnice, koji sada unajmljuje Medikol.

Ministrica Irena Hrstić još je u ožujku iskazala potporu nabavi PET/CT uređaja za KBC Split, ali ne i za ciklotron. "Bez ciklotrona, uređaja koji služi za proizvodnju radiofarmaka, ne bismo postigli željeni cilj", izjavio je ovih dana za Dalmatinski portal prof. Krešimir Dolić, ravnatelj splitskog KBC-a. Potvrdio je i da će se ugovor s Medikolom produljivati sve dok ne budu imali konkretne rokove, odnosno dok ne dobiju svoj PET/CT i ciklotron, jer ne mogu prekinuti kontinuitet zdravstvene usluge za pacijente.

Zanimljivo, u Splitu su nam, doduše neslužbeno, rekli kako su elaborat o opravdanosti napravili samoinicijativno, kao dodatnu potvrdu opravdanosti svog zahtjeva jer se izrada takvih elaborata i inače provodi prije velikih investicija ili nabave velikih uređaja. Iz Ministarstva zdravstva pak odvratili su kako je ravnatelju KBC-a Split dan zadatak izrade elaborata o opravdanosti ove investicije.