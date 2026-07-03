Sateliti otkrili pravu snagu požara na Čiovu: Izgorjelo oko 100 hektara šume

Nakon velikog požara koji je zahvatio otok Čiovo, stručnjaci iz tvrtke Oikon proveli su brzu procjenu štete koristeći satelitske podatke. Njihova analiza pokazuje da je u požaru izgorjelo približno 100 hektara šumske vegetacije. Procjena je izrađena na temelju satelitskih snimaka programa Sentinel-2 te analize vegetacijskih indeksa NBR i dNBR, koji omogućuju precizno određivanje razmjera oštećenja nastalih nakon požara.

Veliki požar na Čiovu stavljen pod kontrolu: Izgorjelo više od 100 hektara, vatrogasci ostaju dežurati cijelu noć Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako navode iz Oikona, usporedbom satelitskih snimaka nastalih prije i nakon požara jasno se vidi promjena vegetacijskog pokrova na području zahvaćenom vatrom. Dobiveni podaci potom su prikazani na kartama stupnja oštećenja, gdje različite boje označavaju intenzitet utjecaja požara - od područja s manjim oštećenjima do potpuno spaljene vegetacije.

Iz Oikona ističu da ovakve analize potvrđuju koliko satelitsko motrenje Zemlje može biti važno u prvim danima nakon prirodnih katastrofa. Korištenjem javno dostupnih satelitskih podataka i vegetacijskih indeksa moguće je u vrlo kratkom roku dobiti pouzdanu procjenu opožarene površine i intenziteta štete, znatno prije nego što bi se isti podaci mogli prikupiti terenskim istraživanjem.

Dodaju kako takve brze procjene imaju važnu ulogu ne samo u neposrednom odgovoru na katastrofu, već i u planiranju sanacije pogođenih područja. Precizni podaci o razmjerima i intenzitetu požara mogu pomoći nadležnim službama u određivanju prioriteta obnove, ali i u razvoju budućih strategija zaštite od požara te očuvanja prirodnih ekosustava na hrvatskoj obali.