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ANALIZA OIKONA

Sateliti otkrili pravu snagu požara na Čiovu: Izgorjelo oko 100 hektara šume

Foto: Oikon
1/4
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 11:24

Kako navode iz Oikona, usporedbom satelitskih snimaka nastalih prije i nakon požara jasno se vidi promjena vegetacijskog pokrova na području zahvaćenom vatrom

Nakon velikog požara koji je zahvatio otok Čiovo, stručnjaci iz tvrtke Oikon proveli su brzu procjenu štete koristeći satelitske podatke. Njihova analiza pokazuje da je u požaru izgorjelo približno 100 hektara šumske vegetacije. Procjena je izrađena na temelju satelitskih snimaka programa Sentinel-2 te analize vegetacijskih indeksa NBR i dNBR, koji omogućuju precizno određivanje razmjera oštećenja nastalih nakon požara.

Veliki požar na Čiovu stavljen pod kontrolu: Izgorjelo više od 100 hektara, vatrogasci ostaju dežurati cijelu noć

Kako navode iz Oikona, usporedbom satelitskih snimaka nastalih prije i nakon požara jasno se vidi promjena vegetacijskog pokrova na području zahvaćenom vatrom. Dobiveni podaci potom su prikazani na kartama stupnja oštećenja, gdje različite boje označavaju intenzitet utjecaja požara - od područja s manjim oštećenjima do potpuno spaljene vegetacije.

Iz Oikona ističu da ovakve analize potvrđuju koliko satelitsko motrenje Zemlje može biti važno u prvim danima nakon prirodnih katastrofa. Korištenjem javno dostupnih satelitskih podataka i vegetacijskih indeksa moguće je u vrlo kratkom roku dobiti pouzdanu procjenu opožarene površine i intenziteta štete, znatno prije nego što bi se isti podaci mogli prikupiti terenskim istraživanjem.

Dodaju kako takve brze procjene imaju važnu ulogu ne samo u neposrednom odgovoru na katastrofu, već i u planiranju sanacije pogođenih područja. Precizni podaci o razmjerima i intenzitetu požara mogu pomoći nadležnim službama u određivanju prioriteta obnove, ali i u razvoju budućih strategija zaštite od požara te očuvanja prirodnih ekosustava na hrvatskoj obali.
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Ključne riječi
šuma Čiovo požar

Komentara 1

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TA
Tarantula
11:44 03.07.2026.

Požar je uništio sve i ovdje neće ništa više rasti, ovo je odlična lokacija da se napravi neki hotelski kompleks as all inclusive ponudom što bi direktno smanjilo pritisak gostiju na obiteljske iznajmljivače koji bi napokon mogli kao ljudi uživati u ljetu! Turističke zajednice bi trebale podupirati ovakve projekte a destimulirati obiteljski smještaj kako bi se iznajmljivačima popravila kvaliteta života i da i oni mogu napokon uživati po ljeti!

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