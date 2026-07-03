VIDEO Kaos na pumpama u Rusiji: Građani čekaju gorivo satima, vlasti tvrde da su snimke AI

Dužnosnicima, državnim službenicima i hitnim službama u Rusiji dopušta se da na nekim benzinskim postajama natoče gorivo prvi, usred ozbiljne nestašice goriva, dok drugi vozači čekaju u dugim redovima, izvijestio je The Moscow Times 2. srpnja, pozivajući se na ruske medije. U Saratovu se benzin na jednoj Rosneftovoj postaji najprije toči vozilima hitnih službi i službenim vozilima, uključujući ona koja koriste spasioci, hitna pomoć, policija i državni službenici, objavio je taj medij. Lokalni novinari također su izvijestili da su na postaji vidjeli vozila koja pripadaju dužnosnicima okružne administracije, zaposlenicima državnog uslužnog centra i radnicima Ruske pošte. Svjedoci su rekli da je jedan kupac izgovorio lozinku "Vlada" i da mu je potom dopušteno kupiti gorivo. U Volgogradu neke benzinske postaje prodaju benzin samo vlasnicima posebnih kartica za gorivo koje koriste državne agencije, bolnice i tijela za provedbu zakona, prenosi

Ruski medij RBK tvrdio je da su od 29. lipnja službena ograničenja prodaje goriva uvedena u više od 40 ruskih regija, kao i na privremeno okupiranim ukrajinskim teritorijima. Pritužbe na poremećaje u opskrbi stigle su iz 85 regija. Dana 28. lipnja ruski predsjednik Vladimir Putin prvi je put priznao da se Rusija počela suočavati s nestašicama benzina nakon ukrajinskih napada dronovima na rafinerije nafte. Tvrdio je da je zabrana izvoza benzina uvedena "u interesu domaćih potrošača". Reuters je izvijestio da su napadi ukrajinske vojske izazvali ozbiljnu nestašicu i pad domaće proizvodnje benzina u Rusiji za 25 posto. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je 1. lipnja da su ukrajinski napadi od početka godine pogodili 15 ruskih rafinerija nafte, čime je do svibnja iz pogona izbačeno gotovo 40 posto ruskih primarnih kapaciteta za preradu nafte.

Look at the scale of the fuel collapse in Russia. pic.twitter.com/eNRpEQjuaL — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 2, 2026

Nestašica se, prema dostupnim izvješćima, odrazila i na cijene. Prosječna cijena litre goriva u Rusiji u posljednjem tjednu lipnja iznosila je 0,93 dolara, što je 1,6 posto više nego tjedan ranije, prema podacima ruske statističke agencije. Na pojedinim neovisnim benzinskim postajama cijene su rasle znatno snažnije: u Groznom, glavnom gradu Čečenije, litra benzina navodno je poskupjela s oko 70 rubalja na čak 100 rubalja. Najteže je, prema navodima ruskih medija, u istočnom Sibiru i na Dalekom istoku, gdje su redovi toliko dugi da su vlasti u Irkutskoj oblasti najavile postavljanje prijenosnih toaleta uz autoceste za vozače koji satima čekaju gorivo. U nekim dijelovima zemlje benzinske postaje su zatvorene ili prodaju ograničene količine goriva, a nestašice su se, nakon okupiranog Krima, proširile i na kopneni dio Rusije te sve do Sibira, prenosi NYT.

Koliko je situacija ozbiljna, pokazuje i slučaj vozača iz Sankt Peterburga koji je sa suprugom putovao iz Vladivostoka prema zapadu Rusije. U Čiti su, prema njegovu svjedočanstvu za nezavisni novinarski kolektiv Bereg, na gorivo čekali čak 39 sati. U red su stali 28. lipnja kasno navečer, a natočiti su uspjeli tek 30. lipnja poslijepodne. Benzinska postaja bila je udaljena gotovo tri kilometra od kraja kolone, a automobili su se u prosjeku pomicali tek pedesetak metara svakih 40 minuta. Vozač je ispričao da su on i supruga naizmjence čekali u automobilu i odlazili u obližnji hotel kako bi se oprali, odmorili i napunili mobitele. U pojedinim gradskim postajama vozačima se navodno točilo samo 15 litara goriva po automobilu, dok je na Rosneftovoj postaji limit bio 50 litara. Neki su automobili u koloni ostali bez goriva pa su ih drugi vozači gurali rukama, a prometna policija bila je raspoređena kako bi spriječila sukobe među iscrpljenim vozačima, prenosi meduza.io.

🤩 The line at the Rosneft gas station near the village of Atamanovka in the Chita District of Russia's Zabaykalsky Krai is 4.3 km long and lasts 28 hours. pic.twitter.com/BXEurCSTgc — MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 2, 2026

Rusi su pokušali odbaciti snimke golemih redova na benzinskim postajama kao lažne, no satelitske snimke pokazuju da su kolone bile stvarne, prenosi united24media. Snimke su objavili stručnjaci za obavještajne podatke iz otvorenih izvora s Telegram kanala Dnipro OSINT, nakon što je nekoliko prokremaljskih kanala tvrdilo da su snimke sedam kilometara duge kolone za gorivo u Čiti generirane umjetnom inteligencijom.