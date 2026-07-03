Pročitajte što regionalni mediji pišu nakon neviđene utakmice Hrvatske, spominju da je najluđa ikada

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Regionalni mediji s velikim zanimanjem popratili su nevjerojatan dvoboj Hrvatske i Portugala...

- Filmska utakmica u Torontu: Hrvatske suze, slavlje Portugalaca i meč za pamćenje - piše SportSport.ba.

- Hrvatskoj poništen gol za produžetak - Portugal izbacio Modrića i vatrene u jednoj od najluđih utakmica u povijesti Mundijala - navodi Nova S.

- Tragičan poraz Hrvatske na svjetskom prvenstvu: Portugal slavi Ramosa, susjedi kun" VAR u nadoknadi vremena! - naslov je Telegrafa.

- PORTUGAL POSLAO HRVATE DOMA: Ovako surov kraj nitko nije doživio! Vatrenima poništen gol u zadnjoj sekundi - piše Kurir.