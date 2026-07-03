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REAKCIJE SUSJEDA

Pročitajte što regionalni mediji pišu nakon neviđene utakmice Hrvatske, spominju da je najluđa ikada

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/16
VL
Autor
Stjepan Meleš
03.07.2026.
u 03:35

Regionalni mediji s velikim zanimanjem popratili su nevjerojatan dvoboj Hrvatske i Portugala...

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2..  Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Regionalni mediji s velikim zanimanjem popratili su nevjerojatan dvoboj Hrvatske i Portugala...

- Filmska utakmica u Torontu: Hrvatske suze, slavlje Portugalaca i meč za pamćenje - piše SportSport.ba. 

- Hrvatskoj poništen gol za produžetak - Portugal izbacio Modrića i vatrene u jednoj od najluđih utakmica u povijesti Mundijala - navodi Nova S. 

- Tragičan poraz Hrvatske na svjetskom prvenstvu: Portugal slavi Ramosa, susjedi kun" VAR u nadoknadi vremena! - naslov je Telegrafa. 

- PORTUGAL POSLAO HRVATE DOMA: Ovako surov kraj nitko nije doživio! Vatrenima poništen gol u zadnjoj sekundi - piše Kurir. 

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Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni SP 2026.

Komentara 1

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JU
JustinCase
04:17 03.07.2026.

Utakmica je bila za infarkt! Prvo poluvrijeme za zaborav, a onda kao da se neka druga ekipa pojavila na terenu. Gotovo nezaustavljivo lete bombe prema portugalskim vratima. Nema se za čim žaliti... Svi su dali sto posto, osim tragičara, Dalića i Gvardiola...

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