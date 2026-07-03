Prvi u Hrvatskoj: U Zaboku zaživjelo dijeljenje električne energije između građana

U zabočkom naselju Špičkovina od 1. lipnja počeo je funkcionirati prvi model izravnog dijeljenja električne energije među članovima jedne energetske zajednice u Hrvatskoj. Riječ je o projektu koji, prema njegovim nositeljima, predstavlja važan iskorak u razvoju lokalne proizvodnje i potrošnje obnovljivih izvora energije.

Sunčana elektrana postavljena je na krovu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Špičkovina, a proizvedenu električnu energiju dijeli 17 članova Energetske zajednice Špičkovina. Prve učinke projekta članovi bi trebali osjetiti već na računima za električnu energiju tijekom srpnja.

Kako ističu iz Regionalne energetsko-klimatske agencije Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), riječ je o prvom projektu u Hrvatskoj koji je zakonski okvir za energetske zajednice pretvorio u praksu. Iako mogućnost osnivanja energetskih zajednica postoji već neko vrijeme, do sada nijedna nije u potpunosti zaživjela na način da članovi međusobno dijele proizvedenu električnu energiju.

Energetsku zajednicu čini 17 članova – dobrovoljni vatrogasci, građani, jedan mikropoduzetnik te DVD Špičkovina, na čijem je objektu postavljena fotonaponska elektrana. Električna energija proizvedena u elektrani raspodjeljuje se među članovima prema unaprijed definiranim pravilima, a ostvarene uštede vidljive su na njihovim mjesečnim računima.

Organizatori projekta ističu kako je važnu ulogu u njegovoj provedbi imao Grad Zabok, koji je od početka pružao financijsku i logističku potporu. Gradonačelnica Zaboka Valentina Đurek poručila je kako projekt pokazuje da energetska tranzicija nije apstraktan europski koncept, nego konkretna promjena koja građanima može donijeti izravne koristi. – Ponosna sam što je upravo Zabok postao grad u kojem je prvi put u Hrvatskoj zaživjelo stvarno dijeljenje električne energije među građanima. Ovaj projekt pokazuje koliko možemo postići kada se povežu građani, lokalna zajednica, vatrogasci i stručnjaci s istim ciljem – stvaranjem održivog, pravednijeg i financijski dostupnijeg energetskog sustava – istaknula je Đurek.

Dodala je kako Grad Zabok želi biti partner građanima u zelenoj tranziciji te vjeruje da ovakav model može poslužiti kao poticaj i drugim lokalnim zajednicama. Energetska zajednica Špičkovina razvijena je u sklopu europskog projekta SHAREs, dok je REGEA koordinirala sve faze provedbe - od organiziranja članova i administrativnih postupaka do uspostave tehničkog sustava za dijeljenje proizvedene energije. Ravnatelj REGEA-e Julije Domac naglasio je kako Europska unija energetske zajednice smatra jednim od ključnih alata pravedne energetske tranzicije jer građanima omogućuju zajedničku proizvodnju, dijeljenje i korištenje energije iz obnovljivih izvora, uz smanjenje troškova i veću energetsku neovisnost.

Istaknuo je kako je Hrvatska odgovarajući zakonski okvir donijela još ranije, ali da je upravo Špičkovina prva pokazala kako se takav model može uspješno provesti u praksi. Projekt se neće zaustaviti na proizvodnji i dijeljenju električne energije. Energetska zajednica osigurala je dodatnih 45.000 eura kroz europski instrument ENERCOM Facility, financiran iz programa LIFE, za izradu poslovnog plana kojim će se osigurati njezin daljnji razvoj.

Osim toga, članovi će kroz inicijativu Citizen Led Renovation dobiti stručnu podršku za planiranje energetske obnove zgrada, uključujući poboljšanje toplinske izolacije, zamjenu stolarije te modernizaciju sustava grijanja, među ostalim i ugradnjom dizalica topline. Iz REGEA-e poručuju kako će nastaviti pružati stručnu pomoć svim gradovima, općinama i građanskim inicijativama koje žele pokrenuti vlastite energetske zajednice. – Svaka nova energetska zajednica dodatno približava Hrvatsku pravednijem, otpornijem i održivijem energetskom sustavu. Špičkovina je prva, ali vjerujemo da neće ostati jedina – poručili su iz REGEA-e.