Zadavio prijatelja, pa nazvao policiju i kazao: Htio bi da dođete, prijatelj mi je umro, a htio bi i da me policija otpelja u tri p... m..."

Nisam kriv! - kazao je Ivan Večerić (44) koji je osam mjeseci nakon ubojstva za koje je optužen, sjeo na optuženičku klupu Županijskog suda u Zagrebu. Tereti ga se za događaj koji se zbio 26. listopada 2025. kada je, prema optužnici, na stepenicama kuće na Lipičkom putu na zagrebačkim Oranicama, u alkoholiziranom stanju i pod lijekovima koje je popio, rukama ugušio Ivana G. (40).

Dajući sudu svoje generalije, Večerić je kazao da je elektromehaničar i suvlasnik polovice nekretnine. Sutkinju je zanimalo o kakvoj je nekretnini riječ, pa je pojasnio da je riječ o "ruševini s urušenim krovom na 226 metara kvadratnih zemljišta". - Dio te kuće sam planirao pripremiti da u njoj prezimim, no nisam stigao jer sam uhićen - kazao je Večerić.

Prema optužnici, Večerića se tereti da je 26. listopada 2025. između ponoći i 3 sata ujutro, bio u društvu s Ivanom G. Njih su dvojica pila, pa je Večeriću kasnije izmjereno 1,84 promila alkohola, a Ivanu G. 2,4 promila alkohola. U nekom trenutku su se oko nečeg posvađali, pa je Večerić, kako ga se tereti, odlučio ubiti Ivana G. Prema optužnici, rukom mu je između podlaktice i nadlaktice stiskao vrat te ga je s leđa uhvatio u tzv. “kravatu” i ugušio ga. Tijelo je do pet sati bilo na stepeništu, kada je Večerić nazvao policiju.

Kada su policajci došli, tvrdio ja da ga je Ivan G. napao odvijačem i da se branio, no obdukcijom je utvrđeno da je Ivan G. ugušen. U sudnici je preslušan njegovo poziv policiji, a tom prigodom je otežano govorio iz čega se moglo zaključiti da je bio pod utjecajem alkohola ili droga. - Htio bih da dođete, prijatelj mi je umro. I molio bih vas, bilo je problema, ovog i onog, i svašta nešto - kazao je Večerić policiji.

Policajci su ga pitali kako se zove, gdje je, a on je frfljajući odgovorio na kojoj je adresi, pojašnjavao je da je to ulica kod Lidla, rekao je svoje ime i ime svog prijatelja, kojeg je, kako se kasnije ispostavilo, ubio. U nekom trenutku je frfljajući policajcu kazao i kako bi “htio naručiti policiju da ga otpelja u tri p... m....”.

Policajca je zanimalo i od čega je prijatelj Ivana Večerića umro, na što mu on odgovara: - Htio me je šrafcigerom, pa me htio onda flašom. Stisnuo sam mu polugu, ali nije htio stati. Htio me je i dalje izbosti - kazao je Večerić, kojem su policajci po dolasku na mjesto događaja izmjerili poveću količinu alkohola u krvi.

U sudnici je pregledana i snimka višesatnog nadzora s trgovine na kojoj se vidi početak ulice i niz kuća kao i kuća u kojoj se ubojstvo dogodilo. Na snimkama videonadzora od 22.07 sati 25. listopada do 5.21 sati 26. listopada, vide kako se Večerić i Ivan G. stalno kreću. Vidi se kako odvojeno ulaze i izlaze iz dvorišta, prelaze ulicu preko pješačkog prijelaza, vraćaju se i susreću kod ograde kuće, ali i kako obojica svijetle lampama dok su u dvorištu. Isto tako vidi se i da im je kretanje nestabilno, da se u pojedinim trenucima oko nečeg raspravljaju, no na videosnimkama se ne vidi da su se sukobili.

Na idućem ročištu bit će ispitano troje svjedoka, a predloženo je i dvoje vještaka koji su izradili nalaz i mišljenje, a koji će ga dopuniti nakon što optuženi iznese obranu. Večerić je, prema vještacima, u vrijeme ubojstva, bio smanjeno ubrojiv.