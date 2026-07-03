Milanović: Prste i prljave šake dalje od Kundida. Tko ga spomene još jednom u ovom kontekstu za mene je kriminalac

Predsjednik Zoran Milanović izvanredno se obratio, u trenutku visokih napetosti između Pantovčaka i Banskih dvora do kojih je došlo nakon poziva da hrvatski vojnici prisustvuju mimohodu u Parizu. Predsjednik Milanović protivi se slanju vojnika, no Vlada tvrdi kako on u ovom slučaju nema ovlasti o tome odlučivati, nego da ministar obrane Ivan Anušić donosi odluku koja se potom upućuje načelniku Glavnog stožera Tihomiru Kundidu.

Predsjednik Milanović je kazao kako se Kundidu prijeti da će imati posljedice, no ističe kako do toga neće i ne može doći. "Jedini civil koji izdaje zapovijedi je predsjednik Republike. Nitko drugi", naglasio je Milanović te pročitao nekoliko stavaka zakona. "Kome nije jasno, nikada neće biti jasno. Naslušao sam se spektakularnih neznalica ovih dana koji su, uglavnom, zlonamjerni. Ovdje se ne radi o meni, ja imam poseban status po Ustavu, radi se o čovjeku kojeg žele prikazati kao varalicu i nekoga tko ispunjava nezakonite naredbe. Nezakonita naredba ne postoji. Postoji naredba koja bi činila izvršenje kaznenog djela ako se provede. To je ogromna razlika." Pritom je ponovio kako će vojnici ići tamo gdje on odluči. "Ako ja odlučim da neće ići, neće ići. Mogu biti zlonamjeran, ali to nije krivično djelo i mora se provesti."

"Prste i prljave šake dalje od Kundida. Onaj tko ga spomene još jednom u ovom kontekstu za mene je kriminalac. Ovo je namjera da se zemlja obezglavi, da čovjek pukne. Nije lojalan predsjedniku Vlade. Njegov odnos s Vladom prestaje one sekunde kada sam ga imenovao na dužnost. Nakon toga odgovara meni. Tako sustav funkcionira", poručio je Milanović te otkrio kako je saznao za poziv na mimohod. "Znate od kuda sam saznao? Pa iz postrojbe koja je dobila informaciju i od nje su tražili da se očituje. Nikakva zapovijed nije donesena. Oni su se počeli pripremati za to, to ne znači da su već tamo, i rekli su da mogu osigurati deset ljudi."

"Zašto je do ovog prijepora uopće došlo? Je li ga bilo moguće izbjeći? Teško. Bilo je moguće izbjeći ovu vrstu javnog natezanja", dodao je predsjednik te nastavio: "Tamo je počasni gost Srbija, protiv koje nemam ništa protiv. Srbi su ljudi isto kao i mi, daju mi ogromnu podršku na izborima. Pustimo i njih na miru, ali su počasni gosti. Nisu u EU, NATO-u ni koaliciji voljnih, ali su mušterije."

Premijeru Plenkoviću kazao je neka uzme policiju u Pariz: "Što, naravno, ne preporučujem jer mislim da je to loša odluka, to će 'stršati'. Bili bi još veći magarci. Hrvatska vojska tamo ne ide, iz razloga koje sam naveo, koji su za mene teški kao malj." Na pitanje politizira li svojim porukama vojsku i je li zagorčao situaciju načelniku Glavnog stožera koji do kraja mandata ima još dvije godine, Milanović je kazao: "Zašto bi odgovorio na ovako sugestivno pitanje? Naravno da nisam. Kako da dalje surađuju? To je zakonska obveza ministra." Govoreći o premijeru Andreju Plenkoviću, Milanović je rekao: "Zapomaže kao da se radi o nečemu egzistencijalno bitnom. Radi se o njegovoj karijeri. Imat će problem, ispast će magarac."

Podsjetimo, premijer Plenković kazao je da su hrvatski vojnici već sudjelovali na mimohodu u Parizu 2013. godine te naveo kako očekuje da Kundid poštuje zakon i provede odluku ministra obrane. "Očekujemo da se odluka provede. Ako to ne bude slučaj, načelnik Glavnog stožera više ne bi imao moje ni Vladino povjerenje. Nadamo se da do takvog scenarija neće doći", poručio je Plenković.

Milanović je ranije ovoga tjedna Plenkoviću uputio poziv na hitni sastanak zbog "pritisaka Vlade na načelnika Glavnog stožera i ugrožavanja sustava zapovijedanja u OSRH", no premijer je to odbio. "Ugrožavanje sustava zapovijedanja ozbiljno ugrožava i stabilnost cjelokupnog sustava obrane, što predstavlja ozbiljan problem i traži jasno vraćanje svih aktera u Ustavom i zakonima propisane okvire", istaknuo je Milanović.

Nakon što Kundid nije potpisao Anušićevu odluku, ministar je kazao kako predsjednik i načelnik Glavnog stožera krše zakon. Na pitanje hoće li general Kundid ostati načelnik, Anušić je u srijedu kazao: "Prerano je sada razgovarati o tome. Povjerenje Vlade RH više nema. Još uvijek postoji prostor da se odluka promijeni i da se upute vojnici. Ako se to ne napravi, vidjet ćemo što će biti sljedeći koraci. Nadam se da ćemo uputiti naše vojnike tamo gdje trebaju i žele biti. Nažalost, bavimo se temama koje ne bi trebale biti teme."