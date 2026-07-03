Na sprovodu smaknutog ajatolaha 15 milijuna ljudi i lideri više od 45 zemalja

Posljednjih nekoliko dana na Bliskom istoku nije donijelo spektakularne političke odluke ni potpisivanje novih sporazuma, ali je jasno pokazalo u kojem se smjeru razvijaju odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Izraela i njihovih regionalnih saveznika. Iako se čini da je opasnost od šire vojne eskalacije privremeno otklonjena, u pozadini se vodi složena diplomatska bitka u kojoj se odlučuje o novoj sigurnosnoj arhitekturi cijelog Bliskog istoka.



