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POČINJE VIŠEDNEVNI POGREB

Na sprovodu smaknutog ajatolaha 15 milijuna ljudi i lideri više od 45 zemalja

Autor
Hassan Haidar Diab
03.07.2026.
u 10:11

Teheran i dalje inzistira na međunarodnom priznanju svoje kontrole nad tjesnacem te zadržava pravo naplate tranzitnih pristojbi, čak i uporabom sile

Posljednjih nekoliko dana na Bliskom istoku nije donijelo spektakularne političke odluke ni potpisivanje novih sporazuma, ali je jasno pokazalo u kojem se smjeru razvijaju odnosi između Sjedinjenih Američkih Država, Irana, Izraela i njihovih regionalnih saveznika. Iako se čini da je opasnost od šire vojne eskalacije privremeno otklonjena, u pozadini se vodi složena diplomatska bitka u kojoj se odlučuje o novoj sigurnosnoj arhitekturi cijelog Bliskog istoka.

Ključne riječi
Teheran pogreb Donald Trump ajatolah Ali Khamenei ajatolah rat Iran

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