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EMOTIVNO

Fabrizio Romano uputio pismo Luki Modriću, je li ovime otkrio planove hrvatskog kapetana? 'Hvala ti, Maestro'

SP 2026 Toronto: Hrvatska u šesnaestini finala izgubila od Portugala i oprostila se od Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 17:29

Neki od nas zapravo nikada nisu ni gledali Hrvatsku bez Lukite. Odrasli smo uz Modrićevu generaciju. Klasa, asistencije, čarolija, trofeji i poštovanje. To je ključna riječ - poštovanje

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva od Portugala s 2:1. Ponovno je u redovima vatrenih među najistaknutijim igračima bio kapetan Luka Modrić koji je jučer po 202. obukao hrvatski dres. S obzirom na godine, ima punih 40, logično je zaključiti da je njegov 23. nastup na Svjetskom prvenstvu bio i posljednji, a možda i posljednji u dresu Hrvatske.

Luka je nakon utakmice odbio govoriti o svojoj budućnosti i kratko je odgovorio kako sada nije vrijeme za to. Reprezentacija se sljedeći put okuplja u rujnu za dužnosti u Ligi nacija, a treba tek vidjeti hoće li se Modrić tada naći u kadru reprezentacije. Najnovije informacije možda je ponudio najpoznatiji (i najtočniji) nogometni insajder na svijetu Fabrizio Romano koji je na društvenim mrežama uputio emotivno pismo hrvatskom kapetanu.

Modrić nakon Portugala

- Kako je ovo uopće moguće? Sljedeći Euro, sljedeće Svjetsko prvenstvo, Hrvatska, sastav… Luka Modrić, naravno. Ne. Luka neće biti tamo. Zvuči nestvarno. Posljednji put kada smo gledali Hrvatsku bez Modrića, internet je bio na žici. Koristili su se samo stolna računala. iPhone još nije ni postojao.

Neki od nas zapravo nikada nisu ni gledali Hrvatsku bez Lukite. Odrasli smo uz Modrićevu generaciju. Klasa, asistencije, čarolija, trofeji i poštovanje. To je ključna riječ - poštovanje. Čovjek koji ima više Zlatnih lopti nego hejtera. Ovacije gdje god dođe, diljem Europe i svijeta. Takvoj se veličini zapravo ne može reći zbogom.


Ali može se reći - hvala. Ne postoji snažnija slika za jednog sportaša, pa ni za jednog čovjeka, od ove. Jednostavno ne možemo zamisliti tvoju reprezentaciju bez tebe. To znači da nisi samo legenda. Ti si povijest. Hvala ti, Luka Modriću. Maestro - napisao je na Instagramu.

Kao što smo rekli Modrić još ništa nije dirketno rekao o svojim planovima za budućnost, ali s obzirom na Romanovu odličnu upućenost, nije nemoguće da on već zna što legendarni nogometaš namjerava učiniti. Trenutačno je slobodan igrač budući da mu je istekao ugovor s talijanskim Milanom.
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Fabrizio Romano Luka Modrić

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