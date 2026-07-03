FOTO Internet je eksplodirao zbog ove fotografije: Pronašli smo najbolje memeove
Fotografija para koji se popeo na vrh njujorškog Empire State Buildinga u samo je nekoliko sati postala jedan od najvećih internetskih hitova. Nakon što su se 1. srpnja bez zaštitne opreme popeli na 443 metra visok neboder, na samom vrhu zaručili se i razvili transparent s porukom mira, završili su uhićeni pri silasku.
Društvene mreže ubrzo su se ispunile duhovitim montažama na kojima je originalni natpis s transparenta zamijenjen najrazličitijim porukama, a korisnici nisu propustili priliku ismijati cijelu situaciju.