FOTO Internet je eksplodirao zbog ove fotografije: Pronašli smo najbolje memeove

Fotografija para koji se popeo na vrh njujorškog Empire State Buildinga u samo je nekoliko sati postala jedan od najvećih internetskih hitova. Nakon što su se 1. srpnja bez zaštitne opreme popeli na 443 metra visok neboder, na samom vrhu zaručili se i razvili transparent s porukom mira, završili su uhićeni pri silasku.
Fotografija para koji se popeo na vrh njujorškog Empire State Buildinga u samo je nekoliko sati postala jedan od najvećih internetskih hitova. Nakon što su se 1. srpnja bez zaštitne opreme popeli na 443 metra visok neboder, na samom vrhu zaručili se i razvili transparent s porukom mira, završili su uhićeni pri silasku.
Foto: Screenshot Instagram
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No, umjesto da se govori samo o njihovom riskantnom pothvatu, internet su preplavili - memeovi.
No, umjesto da se govori samo o njihovom riskantnom pothvatu, internet su preplavili - memeovi.
Foto: Screenshot Instagram
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Društvene mreže ubrzo su se ispunile duhovitim montažama na kojima je originalni natpis s transparenta zamijenjen najrazličitijim porukama, a korisnici nisu propustili priliku ismijati cijelu situaciju.
Društvene mreže ubrzo su se ispunile duhovitim montažama na kojima je originalni natpis s transparenta zamijenjen najrazličitijim porukama, a korisnici nisu propustili priliku ismijati cijelu situaciju.
Foto: Screenshot Instagram
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Viralnom trendu pridružili su se i brojni poznati brendovi, među njima i hrvatski. Tako je Kaufland Hrvatska uz svoju verziju fotografije napisao: "Ono kad se malo zaneseš s kućnim projektima...".
Viralnom trendu pridružili su se i brojni poznati brendovi, među njima i hrvatski. Tako je Kaufland Hrvatska uz svoju verziju fotografije napisao: "Ono kad se malo zaneseš s kućnim projektima...".
Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Lidl Hrvatska objavio poruku: "Ako kupuje u Lidlu, isplati se udati za njega."
Lidl Hrvatska objavio poruku: "Ako kupuje u Lidlu, isplati se udati za njega."
Foto: Instagram
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Foto: Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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Foto: Screenshot Instagram
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