Tri vozila sudjelovala u teškoj nesreći kod Slatine, više osoba ozlijeđeno

Zbog prometne nesreće između Bistre i Donjih Meljana, koja se dogodila oko 16 sati, a u kojoj je sudjelovalo tri vozila i ima ozlijeđenih, na teren su izašle sve žurne službe te je prometnica zatvorena za sav promet, rečeno je Hini iz PU Virovitičko- podravske županije.
„Trenutno imamo saznanja o pet ozlijeđenih osoba, a hoće li broj rasti, znat ćemo u narednim satima“, kazali su iz policije. Zasad nisu bili u mogućosti govoriti težini ozljeda niti o dobi stradalih u prometnoj nesreći koja se dogodila nedaleko Slatine. Trenutno se provodi očevid koji bi trebao iznjedriti odgovore na pitanja o uzrocima nemilog događaja. Iz policije su kazali da će o detaljima obavijestiti javnost u petak u jutarnjim satima.
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