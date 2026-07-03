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DOGOVOREN PAKET REFORMI

Merzov plan za spas Njemačke u 34 točke počiva na mjesečnoj uštedi od 50 eura za obitelji

Autor
Antonio Mandir
03.07.2026.
u 17:45

Milijuni poreznih obveznika bit će oslobođeni dijela poreznog tereta, a porezne olakšice u ukupnom iznosu od 10 milijardi eura godišnje trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja 2027.

Njemačka vladajuća koalicija CDU-a, CSU-a i SPD-a prihvatila je jučer sveobuhvatan paket reformi. Paket ima 34 točke i namijenjen je modernizaciji Njemačke, jačanju gospodarstva i pripremi socijalne države za budućnost. Milijuni poreznih obveznika bit će oslobođeni dijela poreznog tereta, a porezne olakšice u ukupnom iznosu od 10 milijardi eura godišnje trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja 2027. Cilj je rasteretiti građane s nižim i srednjim prihodima, s posebnim naglaskom na obitelji. Navedeno je da bi, nakon što se mjere u potpunosti provedu 2028., radnička obitelj s dvoje djece i ukupnim oporezivim prihodom od 60.000 eura mogla ostvariti godišnju poreznu uštedu veću od 600 eura (50 eura mjesečno).

Ključne riječi
tržište rada porezi reforme kancelar Merz Njemačka

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