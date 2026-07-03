FOTO Emotivan trenutak Ronalda i Modrića koji je obišao svijet: Pogledajte posljednji susret divova na SP-u

Uoči utakmice Hrvatske i Portugala u Torontu jedan od prvih kadrova koji je “uhvatio” TV prijenos bio je kratak susret kapetana – Cristiana Ronalda i Luke Modrića.
Uoči utakmice Hrvatske i Portugala u Torontu jedan od prvih kadrova koji je “uhvatio” TV prijenos bio je kratak susret kapetana – Cristiana Ronalda i Luke Modrića.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Stisak ruke, zagrljaj, nekoliko riječi i osmijeh – ništa spektakularno na prvi pogled, ali dovoljno da odmah postane jedna od uvodnih slika večeri.
Stisak ruke, zagrljaj, nekoliko riječi i osmijeh – ništa spektakularno na prvi pogled, ali dovoljno da odmah postane jedna od uvodnih slika večeri.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Njih dvojica dobro se poznaju još iz Real Madrida, gdje su od 2012. do 2018. igrali zajedno i dijelili svlačionicu u razdoblju kada je klub dominirao Europom. U tom su periodu osvojili više Liga prvaka, domaće trofeje i izgradili odnos koji je ostao korektan i nakon Ronaldova odlaska iz Madrida.
Njih dvojica dobro se poznaju još iz Real Madrida, gdje su od 2012. do 2018. igrali zajedno i dijelili svlačionicu u razdoblju kada je klub dominirao Europom. U tom su periodu osvojili više Liga prvaka, domaće trofeje i izgradili odnos koji je ostao korektan i nakon Ronaldova odlaska iz Madrida.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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U kontekstu Svjetskog prvenstva, ova utakmica već je ranije najavljivana kao mogući kraj jedne velike reprezentativne priče – barem kada su u pitanju njihovi nastupi na najvećoj sceni.
U kontekstu Svjetskog prvenstva, ova utakmica već je ranije najavljivana kao mogući kraj jedne velike reprezentativne priče – barem kada su u pitanju njihovi nastupi na najvećoj sceni.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Obojica su u poznim igračkim godinama, ali i dalje ključni igrači svojih reprezentacija. Jedan od njih večeras će izboriti susret protiv Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva, a drugi možda najaviti kraj svoje reprezentativne karijere.
Obojica su u poznim igračkim godinama, ali i dalje ključni igrači svojih reprezentacija. Jedan od njih večeras će izboriti susret protiv Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva, a drugi možda najaviti kraj svoje reprezentativne karijere.
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
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Foto: JOHN E SOKOLOWSKI/REUTERS
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Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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