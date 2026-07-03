FOTO Emotivan trenutak Ronalda i Modrića koji je obišao svijet: Pogledajte posljednji susret divova na SP-u

Njih dvojica dobro se poznaju još iz Real Madrida, gdje su od 2012. do 2018. igrali zajedno i dijelili svlačionicu u razdoblju kada je klub dominirao Europom. U tom su periodu osvojili više Liga prvaka, domaće trofeje i izgradili odnos koji je ostao korektan i nakon Ronaldova odlaska iz Madrida.
Obojica su u poznim igračkim godinama, ali i dalje ključni igrači svojih reprezentacija. Jedan od njih večeras će izboriti susret protiv Španjolske u osmini finala Svjetskog prvenstva, a drugi možda najaviti kraj svoje reprezentativne karijere.