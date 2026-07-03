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Valentina Wiesner
Autor
Valentina Wiesner

Anatomija cinizma: kako je međunarodni poredak kapitulirao na 3D testu antisemitizma

Family members and loved ones stand for a moment of silence for the victims of the deadly October 7, 2023 attack led by Hamas from Gaza, near Nir Oz
AMIR COHEN/REUTERS
03.07.2026. u 11:39

Reakcija je uslijedila tek kad su same terorističke organizacije, Hamas i Palestinski islamski džihad, objavile osmrtnice u kojima te iste ljude slave kao svoje operativce i zapovjednike.

Svjedočimo vremenu u kojem se arhitektura međunarodnog prava i pratećih institucija sustavno transformira u sofisticirani instrument hibridnog ratovanja. Sustavi koji su trebali jamčiti univerzalnu pravednost i objektivnost danas funkcioniraju kao korporativne strukture s ideološkom agendom kojoj se prilagođavaju pravni i humanitarni narativi. Kada se na konkretne aktualne događaje primijeni "3D test" Natana Sharanskog: demonizacija, delegitimizacija i dvostruki standardi kao indikatori antisemitizma koje je usvojila IHRA, nerijetko su prisutni ne jedan ili dva, nego sva tri. Suvremena politička korektnost postala je legalistički paravan za stare predrasude, ali taj proces nije stihijski: on je plod strateškog planiranja, duboke infiltracije u međunarodne forume ali, ponajprije, izdašnog institucionalnog financiranja.

Ključne riječi
Palestina Izrael Hamas

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IVAN HRSTIĆ

Predsjedniku Milanoviću ovlasti je ograničio premijer Milanović - zakonom koji je sam napisao 2013.

Milanović NE može Kundidu u miru zapovijediti da tenkovi odu negdje gdje proračunom nije predviđeno. Milanović NE može Kundidu zapovijediti 100 sklekova. Kundid takve neposredne usmene zapovijedi NE smije izvršavati. Neizvršavanje zakonite odluke ministra obrane, zvao se on Kotromanović ili Anušić, jest kršenje ne samo zakona, već ustavnopravnog okvira diobe vlasti.

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