Anatomija cinizma: kako je međunarodni poredak kapitulirao na 3D testu antisemitizma

Svjedočimo vremenu u kojem se arhitektura međunarodnog prava i pratećih institucija sustavno transformira u sofisticirani instrument hibridnog ratovanja. Sustavi koji su trebali jamčiti univerzalnu pravednost i objektivnost danas funkcioniraju kao korporativne strukture s ideološkom agendom kojoj se prilagođavaju pravni i humanitarni narativi. Kada se na konkretne aktualne događaje primijeni "3D test" Natana Sharanskog: demonizacija, delegitimizacija i dvostruki standardi kao indikatori antisemitizma koje je usvojila IHRA, nerijetko su prisutni ne jedan ili dva, nego sva tri. Suvremena politička korektnost postala je legalistički paravan za stare predrasude, ali taj proces nije stihijski: on je plod strateškog planiranja, duboke infiltracije u međunarodne forume ali, ponajprije, izdašnog institucionalnog financiranja.