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VL
Autor
Stjepan Meleš
HRVATSKA - PORTUGAL

UŽIVO OD 1 Stigao je sastav Hrvatske, evo s kime izbornik Dalić ide po osminu finala!

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva
Sanjin Strukic/PIXSELL
02.07.2026. u 23:43
Tekstualni prijenos utakmice naše reprezentacije protiv Portugala pratite na portalu Večernjeg lista
HRVATSKA
-
PORTUGAL
SVJETSKO PRVENSTVO, 01:00, TORONTO, KANADA
SASTAVI

HRVATSKA: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir

PORTUGAL: Costa; Mendes, Dias, Veiga, Cancelo - Neves, Vitinha, Fernandes - Leao, Ronaldo, Neto.

HRT javljaa da ne bi trebalo biti odgode utakmice, dojavili su im da više nema rizika oko odgode utakmice. 

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POTENCIJALNI SASTAV

Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje. Više o tome pročitajte OVDJE

GLAVNI SUDAC

Susret Portugala i Hrvatske sudi Norvežanin Espen Eskas. Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska slavila s 2:0.  Portugalu je isto sudio jednom, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bolji su bili Portugalci u tom susretu s 4-0. 

NAJAVA

U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva. 

Utakmicu možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos bit će na i portalu Večernjeg lista. Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta pa ćemo vas tijekom cijelog dana i noći izvještavati o najvažnijim informacijama.

Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima 7 pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.

Pobjednik dvoboja između Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva ide na boljeg iz susreta između Španjolske i Austrije.

Komentara 6

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ŠT
ŠtoReći
23:34 02.07.2026.

Sretno Naša Hrvtaska ! Dajte sve od sebe ...uz vas smo

RE
RedTree
22:41 02.07.2026.

Sretno naši, jako, čvrsto i sigurno kod prekida. Nekako imam osjećaj da je večeras prilika za Kramarića i Marija Pašalića.🇭🇷

Avatar Becki konjusari
Becki konjusari
23:12 02.07.2026.

Strpljivo cekamo da Portugalska gospoda nabiju konjusare...

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