UŽIVO OD 1 Stigao je sastav Hrvatske, evo s kime izbornik Dalić ide po osminu finala!

HRVATSKA: Livaković; Perišić, Pongračić, Šutalo, Stanišić - Modrić, Kovačić - Baturina, Vlašić, P. Sučić - Budimir
PORTUGAL: Costa; Mendes, Dias, Veiga, Cancelo - Neves, Vitinha, Fernandes - Leao, Ronaldo, Neto.
HRT javljaa da ne bi trebalo biti odgode utakmice, dojavili su im da više nema rizika oko odgode utakmice.
Ovo je vjerojatni sastav Hrvatske koji će istrčati protiv Portugala, Dalić je pripremio veliko iznenađenje. Više o tome pročitajte OVDJE.
Susret Portugala i Hrvatske sudi Norvežanin Espen Eskas. Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska slavila s 2:0. Portugalu je isto sudio jednom, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bolji su bili Portugalci u tom susretu s 4-0.
U gluho doba noći u Hrvatskoj, od 1 sat, reprezentacije Hrvatske i Portugala u Torontu, na obalama golemoga jezera Ontario, odlučivat će o putniku među 16 najboljih momčadi Svjetskog prvenstva.
Utakmicu možete gledati na HRT 2, a tekstualni prijenos bit će na i portalu Večernjeg lista. Naš reporter Tomislav Dasović je na licu mjesta pa ćemo vas tijekom cijelog dana i noći izvještavati o najvažnijim informacijama.
Bit će ovo prvi međusobni susret ovih suparnika na svjetskim prvenstvima, ukupno jedanaesti susret, od prvoga odigranog 2006. godine; za sada Portugal ima 7 pobjeda, Hrvatska jednu, dva puta bilo je neodlučeno.
Pobjednik dvoboja između Hrvatske i Portugala u osmini finala Svjetskog prvenstva ide na boljeg iz susreta između Španjolske i Austrije.
Komentara 6
Sretno naši, jako, čvrsto i sigurno kod prekida. Nekako imam osjećaj da je večeras prilika za Kramarića i Marija Pašalića.🇭🇷
Strpljivo cekamo da Portugalska gospoda nabiju konjusare...
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