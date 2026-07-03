Trump o poslovima svoje djece: Zbog moje funkcije sve izgleda kao sukob interesa

Američki predsjednik Donald Trump posljednjih se tjedana suočava sa sve snažnijim kritikama javnosti zbog naglog rasta bogatstva svoje obitelji tijekom njegova aktualnog predsjedničkog mandata. Prema nedavno objavljenom financijskom izvješću, Trump je prijavio više od 21.000 investicijskih transakcija. Istodobno, podaci o njegovim prihodima pokazuju da je samo tijekom 2025. godine, zahvaljujući udjelu u tvrtki koja je u vlasništvu obitelji Trump, od poslovanja s kriptovalutama ostvario više od milijardu američkih dolara.

Govoreći u intervjuu za CNBC, američki predsjednik odbacio je prozivke na račun poslovnih aktivnosti članova svoje obitelji, ustvrdivši kako je gotovo svaka investicija njegove djece danas predmet propitivanja isključivo zbog njegove političke funkcije. "Na neki način mi je žao moje djece... Što god radili, budući da je predsjednička funkcija toliko moćna, toliko velika... Ako kupe tvrtku koja proizvodi kolačiće, odmah krene priča o energiji potrebnoj za njihovu proizvodnju, u stilu: 'Kakva je moja energetska politika?' I eto, odmah imate sukob interesa", rekao je Trump.

Trump: My kids love insider trading and insider deals. pic.twitter.com/TU00Oloi7K — Grant Stern  (@grantstern) July 2, 2026

Istim je primjerom pokušao objasniti i kupnju vozila. "Gotovo sve što naprave, ako žele kupiti kamion... Ako kupe energetski učinkovit kamion, imaju povlaštene informacije." Iz financijskog izvješća proizlazi da je Trump tijekom 2025. godine prijavio ukupno 2,2 milijarde dolara prihoda, što premašuje ukupnu zaradu ostvarenu tijekom njegova prvog četverogodišnjeg predsjedničkog mandata. Ujedno je riječ o gotovo trostruko većem iznosu u odnosu na 622 milijuna dolara prihoda koje je prijavio 2024. godine, neposredno prije povratka u Bijelu kuću.

Analiza financijske dokumentacije pokazuje da glavnina tog rasta nije rezultat ulaganja na tržištu kapitala, kako je Trump ranije tvrdio, nego prihoda povezanih s digitalnom imovinom i kriptovalutama. Prema dostupnim podacima, upravo su kripto-projekti činili najveći dio ostvarenih prihoda, dok se vrijednost digitalne imovine procjenjuje na oko 1,4 milijarde dolara.

Objavljena dokumentacija, prema navodima medija, obuhvaća više od 21.000 pojedinačnih investicijskih transakcija. Na pitanje novinara CNBC-ja tko upravlja tim poslovima, Trump je odgovornost pripisao svom sinu Ericu. "Moj sin Eric upravlja time", izjavio je Trump. "Ja s njim ne razgovaram o takvim stvarima. Mislim da bi mi to vjerojatno bilo dopušteno, zapravo nisam ni siguran kakav je točno pravni status oko toga, ali ne razgovaramo."

Trumpova izjava o mogućim "povlaštenim informacijama" ponovno je otvorila raspravu o trgovanju na temelju nejavnih podataka, odnosno tzv. insider tradingu. Riječ je o kupnji ili prodaji dionica i drugih vrijednosnih papira korištenjem materijalnih informacija koje nisu dostupne javnosti, čime pojedini ulagači stječu nezakonitu prednost u odnosu na ostale sudionike tržišta.

JUST IN: 🇺🇸 President Trump says he "didn't" know he and his family made over $1B from crypto



"There’s nothing illegal, there’s nothing wrong with it"pic.twitter.com/AZZiDivB9z — WallStreetBets (@wallstreetbets) July 2, 2026

Takva praksa u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja kazneno djelo koje nadzire Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC). Američko zakonodavstvo za takve prekršaje predviđa iznimno stroge sankcije. Osobe proglašene krivima mogu biti osuđene na dugotrajne zatvorske kazne, koje u najtežim slučajevima dosežu i 20 godina saveznog zatvora. Uz to, fizičkim osobama prijete novčane kazne do pet milijuna dolara, dok za pravne osobe maksimalni iznos može dosegnuti 25 milijuna dolara za svaki pojedini prekršaj.

Osim kaznenih postupaka, SEC u građanskim parnicama redovito traži povrat cjelokupne nezakonito ostvarene dobiti ili izbjegnutog gubitka, uz mogućnost izricanja trostruke novčane odštete. Osobama koje prekrše propise može se trajno zabraniti obnašanje direktorskih i drugih rukovodećih dužnosti u javnim kompanijama.