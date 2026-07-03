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ŠTO JE NAPRAVIO?

Ronaldo na meti kritika zbog kontroverznog izbora, navijači nemaju milosti: 'Modrić ti je pokazao kako se igra'

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 16:22

Opći dojam je da zvijezda Al-Nassra nije napravila previše u tom susretu osim realiziranog jedanaesterca te da je zato i izašao iz igre u 80. minuti

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u šesnaestini finala svjetskog prvenstva od Portugala s 2:1. Vatreni su poveli pogotkom Ivana Perišića u 53. minuti, Cristiano Ronaldo zabio je za izjednačenje iz kaznenog udarca u 68. minuti, a preokret Portugala kompletirao je Goncalo Ramos u sudačkoj nadoknadi.

Kapetanu Portoguala i osvajaču pet Zlatnih lopti to je ujedno bio prvi pogodak u nokaut-fazi Svjetskog prvesntva u šestom nastupu na Mundijalu i 42. godini života. Nakon utakmice, Ronaldo je odnio i nagradu za najboljeg igrača susreta, a taj izbor nije najbolje sjeo navijačima. 

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)

Opći dojam je da zvijezda Al-Nassra nije napravila previše u tom susretu osim realiziranog jedanaesterca te da je zato i izašao iz igre u 80. minuti. Svoje nezadovoljstvo jasno su otkrili u komentarima ispod objave FIFA-e.

- " Oprostite, ali što? Što je on, dovraga, zapravo napravio?", "Nije bio ni najbolji igrač te utakmice. Još jedna u nizu FIFA-inih odluka koje su išle u korist Portugalu", "Sramota si, Ronaldo. Zabio si samo iz poklonjenog penala. Nisi se oznojio, nisi trčao. Modrić ti je pokazao kako se igra" - samo su neki od komentara.

Treba dodati i kako nagradu za igrača utakmice ne dodijeljuje FIFA, već se prikupljaju glasovi navijača. Ronaldo je na kraju prikupio najviše glasova, ali neki od njih smatraju kako su neki drugi igrači Portugala nagradu zaslužili više. Najčešće se spominju vratar Diogo Costa i Rafael Leao, a neki ističu i strijelca pobjedničkog pogotka Ramosa.
Ključne riječi
SP 2026. hrvatska nogometna reprezentacija kritike Cristiano Ronaldo

Komentara 1

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PA
pasjura00
16:37 03.07.2026.

Koji navijaći? U fifinoj loži

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