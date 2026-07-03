Khameneijevo tijelo izloženo u Teheranu na početku sedmodnevnog žalovanja

Tijelo ajatolaha Alija Khameneija izloženo je u petak u vjerskom kompleksu u Teheranu gdje religijski velikodostojnici, politički dužnosnici, strani izaslanici i građani odaju počast vrhovnom vođi ubijenom u američko-izraelskom napadu. Iran je tako započeo sedmodnevne pogrebne svečanosti za Khameneija, čija je 37-godišnja vladavina okončana u veljači prvim napadom u ratu. Tijelo ubijenog ajatolaha, omotano iranskom zastavom, bit će izloženo danju i noću do ponedjeljka u Velikoj džamiji Imama Homeinija. Vlasti očekuju između 15 i 20 milijuna sudionika samo u Teheranu za trodnevno žalovanje, koje počinje u subotu i zamišljeno je kao demonstracija snage nakon rata u kojem su poginuli mnogi vođe i tisuće civila. Posmrtni ostaci vrhovnog vođe trebali bi proći ​Komom, Najafom i Kerbalom, svetim šijitskim mjestima u Iranu i Iraku prije pokopa u četvrtak u Mašhadu, njegovom rodnom gradu.

Očekuje se da će državni sprovod, isprva planiran za ožujak, ali odgođen zbog rata, biti najveći u iranskoj povijesti. Manifestacije se održavaju u vrijeme visokih napetosti i krhkog primirja između Teherana i Washingtona, te šest mjeseci nakon velikih demonstracija protiv visokih troškova života i vlade. Vlasti su mobilizirale milijune ljudi za ispraćaj Khameneija idućih dana nudeći prijevoz, hranu i prenočište kako bi privukle mnoštvo. Ironično, početak sprovoda poklapa se s nacionalnim praznikom SAD-a koji 4. srpnja slavi 250. obljetnicu. Teheran je od petka poput tvrđave, s brojnim sigurnosnim snagama i golemom zonom zatvorenom za promet automobila. Zračna luka u Teheranu je u petak djelomično a u ponedjeljak će biti potpuno zatvorena, na nacionalni praznik u cijelom Iranu. Trgovački centri ne rade, a radnici su na prisilnom dopustu.

Konvoj s posmrtnim ostacima bivšeg vrhovnog vođe proći će u ponedjeljak ulicama Teherana ukrašenim plakatima kojima se odaje počast "mučeniku", prije nego što u utorak stigne do svetog grada Koma. Khameneija će ispratiti dužnosnici iz tridesetak zemalja, uglavnom susjednih, uključujući bivšeg ruskog predsjednika Dmitrija Medvedeva i pakistanskog premijera Shebaza Sharifa. Kinu će predstavljati visoki parlamentarni dužnosnik He Wei. Nije pozvan ni jedan europski čelnik. Prisutnost Khameneijevog sina, Modžtabe, koji ga je naslijedio na mjestu vrhovnog vođe početkom ožujka, nije potvrđena. Modžtaba je ranjen u napadima u kojima mu je ubijen otac, a novi vrhovni vođa komunicira samo putem priopćenja koja mu se pripisuju i nije se pojavljivao u javnosti.