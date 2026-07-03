Pokrenuta velika rasprava oko kontroverze na utakmici Hrvatske: 'Je li taj mikročip uopće pouzdan?!'

Utakmica Hrvatske i Portugala sa zanimanjem se pratila u Španjolskoj jer je njena reprezentacija iščekivala jednu od te dvije momčadi u osmini finala, a nakon što je sudac označio kraj mediji se bave spornom situacijom s kraja susreta.

“Najkontroverznija akcija Svjetskog prvenstva spasila je Portugal od produžetaka. Poništeni gol (Joška) Gvardiola u 103. minuti još će se dugo komentirati”, izvijestile su novine Marca nakon pobjede Portugala od 2-1.

“Velika utakmica Svjetskog prvenstva koju su odigrali Portugal i Hrvatska, a koja je završila prolaskom Portugalaca u osminu finala, ostala je obilježena kontroverzom zbog poništenog gola koji ostavlja mnogo sumnji. Pogodak koji bi odveo utakmicu u produžetke i zbog kojeg će se Hrvati vjerojatno žaliti u narednim danima", dodao je taj dnevnik iz sjedišta u Madridu.

Konkurentski list AS piše da nogomet ima neočekivane zaokrete koji se ne mogu objasniti, poput toga da se VAR pojavi kao spas za Portugal i poništi gol Hrvatske u 103. minuti, ili da Gonçalo Ramos, vječna zamjena za Cristiana Ronalda postane junak u njegovom odsustvu.

"Ludilo se na kraju upotpunilo poništenim golom Gvardiola zbog VAR-a, kao posljedice zaleđa. Stadion je eksplodirao. Ramosov udarac glavom i video-tehnologija odveli su Ronalda u osminu finala i spojili ga sa Španjolskom. Naprosto, brutalno", naveo je AS.

Katalonske novine Mundo Deportivo nazivaju "nadrealnim" ono što se dogodilo na kraju.

"Sve je izgledalo normalno. Pašalića, koji se činio u zaleđu, u igru je vraćao prethodni dodir Renata Veige", navode.

Međutim, ta akcija, koju je VAR pregledao, nije bila ona koja je na kraju dovela do poništenja gola.

Prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača i došla do Hrvata, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, ali se činilo da je nije dirao. U akciji gotovo neprimjetnoj ljudskom oku i koju nije bilo moguće jasno vidjeti ni na VAR-u, sudac Espen Eskås se na kraju oslonio na senzor ugrađen u loptu, koji je pokazao da je ipak došlo do laganog kontakta s loptom i da je, prema tome, Pašalić bio u zaleđu prije nego što je Gvardiol postigao gol.

"Pitanja su: Je li taj mikročip potpuno pouzdan? U čemu se sastoji? Kako radi? Rasprava je otvorena nakon onoga što se dogodilo na ovoj utakmici", piše Mundo Deportivo.

Iako predstavlja ogroman napredak u odnosu na tradicionalni VAR, i dalje ima ograničenja i nije nepogrešiv. Na kraju, ono što radi jest da daje objektivan podatak, ali sve i dalje ovisi o tumačenju konkretne situacije koje napravi sudačka ekipa.

Ukratko, iako se čini da Matanović ne dodiruje loptu kod poništenog gola Gvardiola, sudac je nakon pregleda snimki i nakon što je kasnije priznao da nije mogao vidjeti taj kontakt, odlučio osloniti se na vrlo blagi dodir koji mu je pokazao senzor u lopti te je poništio pogodak.

"U javnosti se otvorila rasprava o tome ima li jedna tako neprimjetna akcija, koja ne mijenja tijek igre, dovoljno težine da se zbog nje poništi gol s velikim posljedicama za Hrvatsku", navodi Mundo Deportivo.