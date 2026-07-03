Kekin: 'Svu dokumentaciju šaljemo DORH-u'

- Kako HDZ-ova saborska većina odbija zaštititi javni interes i podržati osnivanje istražnog povjerenstva u slučaju Medikol, DORH-u na daljnje postupanje prosljeđujemo svu dokumentaciju u vezi Medikola - najavila je danas saborska zastupnica Možemo Ivana Kekin, predsjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku.

U stanci uoči glasanja o prijedlogu Možemo, Kekin je svoje kolege zastupnike i zastupnice u Hrvatskom saboru podsjetila kako im posao nije da štite Ministarstvo ni HDZ-ovu vladu, ni privatnu polikliniku Medikol, već zaštita javnog zdravstva kao javnog interesa. - Nakon što je HDZ-ova većina digla ruke za ministra Vilija Beroša, čovjeka za kojeg se sumnja da je s podzemljem krao iz zdravstvenog sustava i od bolesnih građana, očekivalo bi se da je HDZ-u u interesu da se tako nešto nikada ne ponovi i da ćete upravo iz tog razloga kao kobci nadzirati izvršnu vlast te konkretno ministarstvo zdravstva - rekla je.

Kekin je naglasila da HDZ-ova većina ne želi da se odgovori na pitanja kako je moguće da Republika Hrvatska gotovo 20 godina nije osigurala ključnu onkološku dijagnostiku nego uporno iz godine u godinu slijeva puste milijune u džepove odabranog privatnika, samo ove godine više nego dvostruko od iznosa potrebnog da se plate svi potrebni uređaji za javne bolnice.

- Za maksimalno dvije godine, kad vas maknemo s vlasti, čemu će i vaše sabotiranje istrage oko Medikola pripomoći, odmah ćemo po preuzimanju vlasti osnovati saborsko istražno povjerenstvo i tražiti i dobiti odgovore na sva pitanja - poručila je.

Govoreći o najavi upućivanja dokumentacije DORH-u, pojasnila je kako ono slijedi tek nakon što su iscrpljene sve mogućnosti unutar ustavnih ovlasti Sabora. - Kroz povjerenstvo smo htjeli utvrditi i političku i institucionalnu odgovornost. Ponekad se određene odluke donose formalno po zakonu, ali su u svojoj suštini duboko štetne za javni interes. To nije primarni posao za DORH, nego upravo za Sabor. Budući da je HDZ to danas odbio, preostaje nam jedino pravosudni put kako bismo zaštitili javno zdravstvo - istaknula je Kekin.

Kekin se osvrnula i na pritiske kojima je izložena zbog otvaranja ove teme: - Medikol me pokušava ušutkati, zastrašiti i financijski iscrpiti s čak osam privatnih tužbi, tražeći nerealne naknade štete koje na sudu sigurno neće dobiti. Istovremeno, HDZ gura saborske rasprave o ovoj temi kasno u noć i bježi od argumenata. HDZ igra za Medikol, a Medikol igra za HDZ, oni su ista slika i prilika.

Saborska zastupnica i predsjednica Kluba zastupnika Možemo! Sandra Benčić osvrnula se na narativ o sinergiji javnog i privatnog zdravstva koji promovira premijer Andrej Plenković. - Ovo nije nikakva sinergija, već klasični model ortačkog ‘crony’ kapitalizma i oligarhije. Riječ je o izravnom spoju političke moći koja protežira jednog tržišnog aktera kako bi mu se osigurao stalan dotok novca iz javnih izvora. Država je Medikolu prepustila svoje javne ovlasti i dužnosti te mu zajamčila siguran profit. No, monopol nad PET-CT dijagnostikom nije jedini. Medikol je dobio i monopol nad proizvodnjom radiofarmaka, ključnih materijala za provođenje tih pretraga. To znači da će naše bolnice, čak i kada konačno kupimo državne PET-CT uređaje u javnom sustavu, te materijale i dalje morati nabavljati od Medikola - upozorila je Benčić.

Ukazala je na primjer iz prakse koji pokazuje razmjere ekonomske nelogičnosti ovog monopola: - KBC-u Zagreb je jeftinije slati automobile dvaput dnevno u austrijski Klagenfurt po te materijale i dovoziti ih u Zagreb, nego ih nabavljati od Medikola! Toliko je taj monopol štetan i skup za hrvatske porezne obveznike - rekla je Benčić. Ustvrdila je kako agresivni i izrazito osobni napadi cijele desnice, uključujući Most, na Ivanu Kekin kao nositeljicu ove teme, zorno pokazuju što je stvarni ulog u ovoj priči: „Ovdje se ne radi o pukom glasanju za ili protiv povjerenstva. Ovdje se radi o paničnoj obrani vrha HDZ-a, jer se ovakav parazitski model bez političkog pokroviteljstva s najviše državne razine ne bi mogao održavati punih dvadeset godina.“