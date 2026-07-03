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KAZNENO DJELO

FOTO Prepoznajete li muškarca s fotografije? Policija moli građane za pomoć

Foto: PU osječko-baranjska
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
03.07.2026.
u 12:27

Policija poziva građane koji prepoznaju muškarca s objavljenih fotografija ili raspolažu bilo kakvim korisnim informacijama o njegovu identitetu ili kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je fotografije nepoznatog muškarca za kojeg se sumnja da je povezan s kaznenim dijelom razbojništva počinjenom na području Osijeka. Kako navode iz policije, razbojništvo se dogodilo 21. travnja 2026. godine oko 11.45 sati na području grada Osijeka, a u sklopu kriminalističkog istraživanja u posjedu su fotografija osobe koja se dovodi u vezu s tim kaznenim djelom.

Policija poziva građane koji prepoznaju muškarca s objavljenih fotografija ili raspolažu bilo kakvim korisnim informacijama o njegovu identitetu ili kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu osjecko-baranjska@policija.hr. Iz policije ističu kako bi svaka informacija mogla biti od pomoći u rasvjetljavanju okolnosti ovog kaznenog djela.
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Ključne riječi
Osijek muškarac policija potraga

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