FOTO Prepoznajete li muškarca s fotografije? Policija moli građane za pomoć

Policijska uprava osječko-baranjska objavila je fotografije nepoznatog muškarca za kojeg se sumnja da je povezan s kaznenim dijelom razbojništva počinjenom na području Osijeka. Kako navode iz policije, razbojništvo se dogodilo 21. travnja 2026. godine oko 11.45 sati na području grada Osijeka, a u sklopu kriminalističkog istraživanja u posjedu su fotografija osobe koja se dovodi u vezu s tim kaznenim djelom.

Policija poziva građane koji prepoznaju muškarca s objavljenih fotografija ili raspolažu bilo kakvim korisnim informacijama o njegovu identitetu ili kretanju da se jave najbližoj policijskoj postaji ili nazovu broj 192. Informacije je moguće dostaviti i putem elektroničke pošte na adresu osjecko-baranjska@policija.hr. Iz policije ističu kako bi svaka informacija mogla biti od pomoći u rasvjetljavanju okolnosti ovog kaznenog djela.