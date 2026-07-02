Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 151
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PRIČA KOJA SLAMA SRCA

Tragedija koja je šokirala svijet: Portugalski reprezentativac poginuo je samo 11 dana nakon vjenčanja

Foto: Profimedia
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
02.07.2026.
u 15:39

Diogo Jota je poginuo 3. srpnja 2025. u prometnoj nesreći u španjolskoj pokrajini Zamora. S njim je život izgubio i njegov mlađi brat André Silva (26)

Utakmica između Hrvatske i Portugala, koja se igra u noći s četvrtka na petak, dolazi na prvu godišnjicu tragične smrti portugalskog reprezentativca i bivšeg napadača Liverpoola Dioga Jote. Jota je poginuo 3. srpnja 2025. u prometnoj nesreći u španjolskoj pokrajini Zamora. S njim je život izgubio i njegov mlađi brat André Silva (26), također profesionalni nogometaš koji je nastupao za portugalskog drugoligaša Penafiel. Nesreća se dogodila na autocesti A-52, dok su braća putovala prema sjeveru Španjolske. Prema izvješću prometne policije, na Jotinu Lamborghiniju tijekom pretjecanja puknula je guma, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom. Automobil je izletio s ceste i zapalio se, a vatra se proširila i na obližnje raslinje.

Svjedoci su odmah pozvali hitne službe, no vatrogasci, pripadnici Civilne garde, hitna pomoć i medicinsko osoblje po dolasku su mogli samo potvrditi smrt obojice mladića. Tragedija je bila tim veća jer se Jota samo 11 dana ranije oženio dugogodišnjom partnericom Rute Cardoso. Njihova ljubavna priča započela je još 2012. godine, dok su bili srednjoškolci, a zaručili su se u srpnju 2022. Nakon vjenčanja Jota je na društvenim mrežama objavio fotografije i videozapise s ceremonije uz poruku: "22. lipnja 2025. Da zauvijek." Rute je tada napisala: "Moj san je ostvaren." Par je imao troje djece, rvi sin rođen je u veljači 2021., drugi u ožujku 2023., dok je njihova kći stigla na svijet u studenome 2024. godine.

Rute Cardoso tijekom cijele Jotine karijere bila mu je najveća podrška. Na društvenim mrežama često je dijelila zajedničke obiteljske trenutke, ali i uspomene iz njegovih nogometnih početaka, zbog čega su portugalski mediji često isticali koliko je važnu ulogu imala u njegovu životu i karijeri. Istraga je kasnije otkrila i potresne detalje nakon nesreće. Upravo je Rute podigla uzbunu kada se Diogo i André nisu pojavili u Benaventeu, gdje su planirali prenoćiti prije nastavka puta prema Santanderu. Nakon što je potvrđen identitet stradalih, morala je obaviti jedan od najtežih zadataka, službeno identificirati tijela supruga i šogora.

FOTO Maja i Šime puno su zajedno putovali, a ovako su izgledali u danima najveće ljubavne sreće
1/79
Ključne riječi
showbiz vjenčanje smrt prometna nesreća Diogo Jota

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!