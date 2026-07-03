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NAKON VELIKOG ZAOKRETA

Putinov saveznik žestoko prijeti europskoj zemlji: 'Sada je na ruskom popisu nuklearnih ciljeva'

Deputy Chairman of the Russian Security Council Medvedev marks Defender of the Fatherland Day in Moscow
Foto: YEKATERINA SHTUKINA/REUTERS
1/5
Autor
Dora Taslak
03.07.2026.
u 10:18

Finski su zastupnici sredinom lipnja izglasali ukidanje dugogodišnje zabrane nuklearnog oružja, čime je označen veliki zaokret u sigurnosnoj politici Helsinkija

Dmitrij Medvjedev, zamjenik predsjednika Sigurnosnog vijeća Rusije, prilično često oštro prijeti europskim zemljama i članicama NATO-a. On se osvrće na mnoge poteze koje Europljani donose kada je riječ o naoružavanju i jačanju obrambenih sposobnosti, dok pritom uzdiže Rusiju te ističe njezinu moć. Sada je opleo po Finskoj te naveo kako se ona našla "na ruskom popisu nuklearnih ciljeva". Do toga je došlo nakon što je zemlja sredinom lipnja odlučila ukinuti dugogodišnju zabranu nuklearnog oružja, u sklopu zaokreta prema NATO-u. 

"Finska je ukinula zabranu prihvaćanja nuklearnog oružja. Što se time mijenja za Fince? Samo jedna sitnica: njihova je zemlja sada na ruskom popisu nuklearnih ciljeva. Čestitamo, Finska, dosegli ste vrhunac sigurnosti!", poručio je Dmitrij Medvjedev.

Naime, finski su zastupnici sredinom lipnja izglasali ukidanje dugogodišnje zabrane nuklearnog oružja, čime je označen veliki zaokret u sigurnosnoj politici Helsinkija dok produbljuje svoju integraciju u NATO. Kako je pisao Politico, mjera otvara put Finskoj da prima, prevozi i na druge načine omogućuje kretanje nuklearnog oružja na svom teritoriju u sklopu savezničkih obrambenih operacija, uklanjajući desetljećima staro zakonsko ograničenje za koje dužnosnici smatraju da više ne odgovara ulozi zemlje unutar NATO-a.

Ministar obrane Antti Häkkänen pozdravio je ovaj potez kao ključan za sigurnost Finske, ali je naglasio da zemlja ne planira trajno rasporediti nuklearno oružje na svom teritoriju. "Ova povijesna reforma jača sigurnost Finske i NATO-a u cjelini", naveo je te dodao kako su bile potrebne godine razgovora sa saveznicima i nuklearnim silama kako bi se utvrdilo na koji način Finska može najbolje ojačati svoju sigurnost unutar Saveza.
FOTO Spektakularni prizori: Pogledajte naše snage u akciji na moru
Deputy Chairman of the Russian Security Council Medvedev marks Defender of the Fatherland Day in Moscow
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Ključne riječi
NATO nuklearno oružje Finska Rusija dmitrij medvjedev

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