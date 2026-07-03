Ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade!

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2..

Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.

Joško Gvardiol zabio je pogodak u 13. minuti sudačke nadoknade, ali je gol poništen nakon VAR provjere jer je utvrđeno da je Matanović dirao loptu koju je prebacio za Pašalića, a on je bio u očitom zaleđu.

Fifa je kao tehnologiju uvela senzor dodira u lopti, pa je pomoću toga utvrđeno da je bio zaleđe jer golim okom zaista je teško utvrditi da li je napadač vatrenih dirao loptu glavom.

Prema Fifinim pravilima postoje dva osnovna slučaja:



Obrambeni igrač namjerno igra loptu (deliberate play) – tada se zaleđe "resetira". Ako je branič svjesno pokušao odigrati loptu (npr. dodati, izbiti, zaustaviti ili je promašio pri pokušaju igranja), napadač koji je bio u zaleđu više nije u zaleđu kada primi loptu nakon tog namjernog igranja.

Nije važno je li branič loše odigrao ili pogriješio. Bitno je da je imao kontrolirani pokušaj igranja lopte. Obrambeni igrač samo odbije ili skrene loptu (deflection ili rebound) – zaleđe ostaje. Ako je lopta samo slučajno pogodila braniča ili ju je on refleksno odbio bez mogućnosti kontroliranog igranja, tada se to ne smatra novim igranjem lopte, pa napadač ostaje u zaleđu.



Primjeri:



Branič pokušava presjeći dodavanje, zahvati loptu, ali ona završi kod napadača koji je bio u zaleđu → nema zaleđa, ako je to bio namjeran pokušaj igranja.



Lopta pogodi braniča u nogu ili glavu i odbije se do napadača u zaleđu → zaleđe postoji.



Također treba naglasiti da su suca zvali da odluči je li ovaj kontrolirao loptu ili ga je pogodila.

