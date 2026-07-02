Može li HDZ s Kolarićem, Baksom i SDSS-om složiti novu većinu

Sukob predsjednika države i Vlade Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu prelijeva se dobrano i na odnose u vladajućoj koaliciji.
Premijer Andrej Plenković u srijedu je predsjednika Zorana Milanovića nazvao "izoliranim mrgudom koji ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni" zbog njegova negativnog stava prema tzv. koaliciji voljnih, čije će članice sudjelovati na pariškom vojnom mimohodu 14. srpnja. Nedugo zatim pokazalo se, međutim, da sličnih "mrguda" ima i u vladajućoj koaliciji, i to u u redovima najvećeg HDZ-ova partnera Domovinskog pokreta.
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Opet se priziva raskol u nadi da ljevica sa Mostom preuzme i Milanovi bude proglasen novom ljubicicom. Da napokon zavlada toalno bezakonje odnosno totalna lijeva interpretacija gdje crvena knizica donosi aboliciju na sve.