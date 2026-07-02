Može li HDZ s Kolarićem, Baksom i SDSS-om složiti novu većinu

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Autori: Petra Maretić Žonja, Iva Boban Valečić
02.07.2026.
u 20:03

Premijer Andrej Plenković u srijedu je predsjednika Zorana Milanovića nazvao "izoliranim mrgudom koji ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni" zbog njegova negativnog stava prema tzv. koaliciji voljnih, čije će članice sudjelovati na pariškom vojnom mimohodu 14. srpnja.

Sukob predsjednika države i Vlade Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića oko odlaska hrvatskih vojnika na mimohod u Parizu prelijeva se dobrano i na odnose u vladajućoj koaliciji.

Premijer Andrej Plenković u srijedu je predsjednika Zorana Milanovića nazvao "izoliranim mrgudom koji ne razumije ništa što se događa na međunarodnoj sceni" zbog njegova negativnog stava prema tzv. koaliciji voljnih, čije će članice sudjelovati na pariškom vojnom mimohodu 14. srpnja. Nedugo zatim pokazalo se, međutim, da sličnih "mrguda" ima i u vladajućoj koaliciji, i to u u redovima najvećeg HDZ-ova partnera Domovinskog pokreta.

Ključne riječi
vladajuća koalicija HDZ

Komentara 3

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Avatar Le-Freak
Le-Freak
20:47 02.07.2026.

Opet se priziva raskol u nadi da ljevica sa Mostom preuzme i Milanovi bude proglasen novom ljubicicom. Da napokon zavlada toalno bezakonje odnosno totalna lijeva interpretacija gdje crvena knizica donosi aboliciju na sve.

Avatar Gottfried Wilhelm Leibniz
Gottfried Wilhelm Leibniz
20:26 02.07.2026.

E ovi na fotki, to je pravi tandem snova.

ST
Stradivari777
20:47 02.07.2026.

To je zapravo i ne bitno. Bitno je ono sto dolazi za manje od 2 god. Nema vise jakih koalicijakih partnera. Most je jedini prezivio ali zahvaljujuci izlazu iz toga, i ojacali su. Zapravo, Moat je najveca briga hdz-a, nee mozemo koji im je zadnji put naptavio uslogu ne koalirajuci sa sdp om. Biti ce vrlo zanimljovo, jer Most bi mogao okupiti Drito i Suvereniste, sto je u najavi.

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