Nakon sunca stiže novo pogoršanje: Meteorolozi najavili kišu i osvježenje

Nakon nešto svježijeg i oblačnijeg četvrtka, pred Hrvatskom je pretežno sunčan i stabilniji vikend. Ipak, građani na Jadranu trebaju biti na oprezu zbog jake bure, zbog koje je Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) za petak izdao žuti meteoalarm za cijelu obalu. vUpozorenje zbog potencijalno opasnog vremena na snazi je za riječku, gospićku, splitsku i dubrovačku regiju, gdje se očekuju jaki, mjestimice i olujni udari bure. Posebno će izraženi biti u Velebitskom kanalu, a more će ponegdje biti umjereno valovito do valovito.

Petak će u većem dijelu zemlje biti pretežno sunčan, uz tek povremenu umjerenu naoblaku. U unutrašnjosti, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te uz granicu sa Slovenijom, tijekom poslijepodneva lokalno je moguć kratkotrajan pljusak, dok će na istoku zemlje mogućnost za kišu biti vrlo mala.

Foto: DHMZ

Na Jadranu će prevladavati sunčano vrijeme, ali uz umjerenu i jaku buru, koja će mjestimice imati olujne udare. U Dalmaciji će najviša dnevna temperatura dosezati od 30 do 33 stupnja, dok će na sjevernom Jadranu biti oko 30 stupnjeva. U Lici i Gorskom kotaru bit će svježije, uz dnevne temperature između 24 i 28 stupnjeva. Na kopnu će dnevna temperatura uglavnom biti između 27 i 30 stupnjeva, a jutra će biti osjetno ugodnija, s temperaturama od 13 do 17 stupnjeva. Iako će zrak biti nešto svježiji nego prethodnih dana, vlaga će biti manja pa će se sparina znatno manje osjećati, prognozira HRT.

Za vikend se nastavlja pretežno sunčano vrijeme. U subotu će na Jadranu još puhati jaka bura, koja će tijekom nedjelje postupno slabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. U unutrašnjosti će u drugom dijelu nedjelje, kao i u ponedjeljak, uz prolazan porast naoblake ponegdje biti moguće malo kiše ili kratkotrajni pljusak, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Početkom idućeg tjedna temperature će se zadržati oko 30 stupnjeva, no meteorolozi najavljuju promjenu vremena sredinom tjedna. Tada bi sa sjeverozapada mogao stići novi poremećaj koji će donijeti osjetno svježiji i nestabilniji zrak, uz mogućnost češćih, lokalno i obilnijih oborina.