Smrt kao krajnja nuspojava lijekova lani je prijavljena u 49 slučajeva, a najčešće su je prijavljivali liječnici, piše u HALMED-ovu izvješću o nuspojavama lijekova u 2025. godini. Usporedni podaci kazuju da je 2024. godine zabilježen čak 81 smrtni ishod. U tablici o broju prijava ozbiljnih nuspojava piše i da je u 112 slučajeva prijavljeno ugrožavanje života, što je godinu prije prijavljeno u 101 slučaju. Hospitalizacija kao posljedica terapije prijavljena je u 276 slučajeva ove i čak 386 slučajeva prošle godine. U 28 prijava sumnja se da je invalidnost posljedica lijeka, godinu prije u 31 slučaju. U jednom je slučaju prošle godine prijavljena prirođena anomalija kao nuspojava, što se 2024. dogodilo triput. Od ukupno 3721 prijave nuspojava koje je HALMED zaprimio lani, 46%, odnosno 1704 prijave ispunjavale su najmanje jedan od kriterija ozbiljnih nuspojava. Slično kao i godinu prije, kad je taj udio iznosio 47% od svih prijava.
Od 3721 lani prijavljene nuspojave lijekova ozbiljnih je 46 posto
Zbog korištenja lijeka moguće je završiti u bolnici ili ostati invalid, a lani je prijavljeno i 49 smrtnih slučajeva. Prijava smrtnog ishoda ne znači nužno da je lijek uzrokovao smrt, već je vrlo velika mogućnost da je do nje dovela već uznapredovala bolest
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