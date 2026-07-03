Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 49
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
UŽIVO
Hrvatska herojski pala protiv Portugala, poništena su nam tri pogotka (1:2)
Ovo je objašnjenje kontroverznog zaleđa Hrvatske i poništenog gola u 13. minuti nadoknade!
Ostajete naši heroji, ovaj poraz niste zaslužili!
VIDEO Luka Modrić: Ono nije penal, ne možeš to suditi u ovakvoj utakmici... Dogodile su se stvari koje su mi nevjerojatne
Svjetski mediji u nevjerici govore o epskom dvoboju Hrvatske: 'Upravo mi se javio bivši sudac...'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
IZVJEŠĆE ZA 2025. GODINU

Od 3721 lani prijavljene nuspojave lijekova ozbiljnih je 46 posto

Autor
Romana Kovačević Barišić
03.07.2026.
u 06:11

Zbog korištenja lijeka moguće je završiti u bolnici ili ostati invalid, a lani je prijavljeno i 49 smrtnih slučajeva. Prijava smrtnog ishoda ne znači nužno da je lijek uzrokovao smrt, već je vrlo velika mogućnost da je do nje dovela već uznapredovala bolest

Smrt kao krajnja nuspojava lijekova lani je prijavljena u 49 slučajeva, a najčešće su je prijavljivali liječnici, piše u HALMED-ovu izvješću o nuspojavama lijekova u 2025. godini. Usporedni podaci kazuju da je 2024. godine zabilježen čak 81 smrtni ishod. U tablici o broju prijava ozbiljnih nuspojava piše i da je u 112 slučajeva prijavljeno ugrožavanje života, što je godinu prije prijavljeno u 101 slučaju. Hospitalizacija kao posljedica terapije prijavljena je u 276 slučajeva ove i čak 386 slučajeva prošle godine. U 28 prijava sumnja se da je invalidnost posljedica lijeka, godinu prije u 31 slučaju. U jednom je slučaju prošle godine prijavljena prirođena anomalija kao nuspojava, što se 2024. dogodilo triput. Od ukupno 3721 prijave nuspojava koje je HALMED zaprimio lani, 46%, odnosno 1704 prijave ispunjavale su najmanje jedan od kriterija ozbiljnih nuspojava. Slično kao i godinu prije, kad je taj udio iznosio 47% od svih prijava.

Ključne riječi
izvješće pacijenti bolest nuspojave Lijekovi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!