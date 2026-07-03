Od 3721 lani prijavljene nuspojave lijekova ozbiljnih je 46 posto

Smrt kao krajnja nuspojava lijekova lani je prijavljena u 49 slučajeva, a najčešće su je prijavljivali liječnici, piše u HALMED-ovu izvješću o nuspojavama lijekova u 2025. godini. Usporedni podaci kazuju da je 2024. godine zabilježen čak 81 smrtni ishod. U tablici o broju prijava ozbiljnih nuspojava piše i da je u 112 slučajeva prijavljeno ugrožavanje života, što je godinu prije prijavljeno u 101 slučaju. Hospitalizacija kao posljedica terapije prijavljena je u 276 slučajeva ove i čak 386 slučajeva prošle godine. U 28 prijava sumnja se da je invalidnost posljedica lijeka, godinu prije u 31 slučaju. U jednom je slučaju prošle godine prijavljena prirođena anomalija kao nuspojava, što se 2024. dogodilo triput. Od ukupno 3721 prijave nuspojava koje je HALMED zaprimio lani, 46%, odnosno 1704 prijave ispunjavale su najmanje jedan od kriterija ozbiljnih nuspojava. Slično kao i godinu prije, kad je taj udio iznosio 47% od svih prijava.